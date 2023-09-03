Киберпреступность в этом году обойдется Германии в 206 миллиардов евро

Германия может потерять 206 млрд евро в 2023 году из-за кражи ИТ-оборудования и данных, а также цифрового и промышленного шпионажа и саботажа. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно данным опроса Bitkom, включающего более 1000 компаний, убытки превышают отметку в 200 млрд евро уже третий год подряд.

Кроме того, около трех четвертей опрошенных компаний подверглись цифровым атакам за последние 12 месяцев, что на 84% меньше, чем в предыдущем году.

Около 52% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, угрожают ли кибератаки существованию их бизнеса. В прошлом году эта цифра составила 45%, а два года назад — 9%.

«Из компаний, подвергшихся атакам, у 70% были похищены конфиденциальные данные — это на 7 процентных пунктов больше, чем в предыдущем году. Аналогично, 61% компаний подвергались шпионажу по цифровым коммуникациям, что на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

В целом Немецкая экономика — очень привлекательная мишень для преступников и враждебных государств.