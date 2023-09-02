Приватбанк в ночь на 3 сентября производит технические работы. Приват24 будет на паузе

ПриватБанк проводит комплексные регламентные работы в ночь на 3 августа 2023 года. С 00:00 до 05:00 утра продлится технологическая пауза в работе цифрового банка Приват24 и Приват24 для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Также возможны временные задержки в работе других банковских сервисов.

Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.

«Если в период проведения работ вы планируете пользоваться Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!» — заявили в Приватбанке.