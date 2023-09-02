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2 сентября 2023, 16:04 Читати українською

Кабмин выделил более 277 миллионов на компенсации за размещение переселенцев

Кабинет министров выделил более 277 млн грн на компенсации за безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц в заведениях. Речь идет о компенсациях за потребленные коммунальные услуги при безвозмездном пребывании ВПЛ в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности. Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабинет министров выделил более 277 млн грн на компенсации за безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц в заведениях.
Фото: pixabay.com

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Такое решение было принято на заседании правительства 1 сентября.

Документом предусмотрено выделение соответствующим учреждениям из резервного фонда государственного бюджета более 277,7 млн. грн. для покрытия расходов на коммунальные услуги за январь-апрель 2023 года.

Из них будет направлено:

  • свыше 9,1 млн грн — на выплату компенсаций учреждениям государственной формы собственности, относящимся к сфере управления Минэнерго, Минздрава, МКИП, Минсоцполитики и МВД;
  • более 24,3 млн грн — учебным заведениям государственной и частной формы собственности;
  • свыше 238,2 млн грн — коммунальным учреждениям, государственным учебным заведениям, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждениям общей собственности территориальных общин области и района, которые находятся в управлении областных и районных советов. Предоставление данной дополнительной дотации из госбюджета местным бюджетам по утвержденному распределению между областными бюджетами будет осуществлять Минреинтеграции;
  • более 5,9 млн грн — частным заведениям (кроме частных учебных заведений).
Источник: Минфин
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