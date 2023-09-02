Кабмин выделил более 277 миллионов на компенсации за размещение переселенцев

Кабинет министров выделил более 277 млн грн на компенсации за безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц в заведениях. Речь идет о компенсациях за потребленные коммунальные услуги при безвозмездном пребывании ВПЛ в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Такое решение было принято на заседании правительства 1 сентября.

Документом предусмотрено выделение соответствующим учреждениям из резервного фонда государственного бюджета более 277,7 млн. грн. для покрытия расходов на коммунальные услуги за январь-апрель 2023 года.

Из них будет направлено: