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2 сентября 2023, 15:05 Читати українською

По программе «єРобота» предприниматели получили гранты на 4,7 миллиарда

За более чем год действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса 4,7 млрд грн. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

За более чем год действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса 4,7 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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За более чем год работы правительственной программы гранты за начало или расширение дела получили 7 тыс. предпринимателей.

«Это инвестиции не только в активизацию бизнеса — открыто новые компании, действующие увеличили объемы производства и овладевают другими направлениями — но это еще и более 20 тысяч новых рабочих мест для украинцев в этих компаниях», — отметила Свириденко.

В целом с начала запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года:

  • по программе «Власна справа» — выдали 6328 микрогрантов на 1,5 млрд грн;
  • на развитие перерабатывающих предприятий — 485 грантов на 2,8 млрд грн;
  • на садоводство и развитие тепличного хозяйства — 110 грантов на 428 млн грн.

Подача заявки

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Заявления подаются через портал «Дия» вместе с бизнес-планом. Обязательным условием получения гранта есть создание новых рабочих мест. Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

Напомним

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 тыс. до 250 тыс. грн. В этом году на программу «Власна справа» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 000 микрогрантов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
2 сентября 2023, 15:18
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Да можно взять 50000, что на них купить, цире. Когда вернется реальное кредитование, а не клоунская породия
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