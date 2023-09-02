Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск

Кабинет министров изменил порядок исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 1 сентября. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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По словам Мельничука, теперь исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска будет производиться с учетом выплат за рабочий год, в котором возникло право на отпуск.

В то же время исчисление средней зарплаты для предоставления материальной помощи будет производиться с учетом выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления материальной денежной помощи.

Одновременно Кабмин ограничил размер материальной помощи по решению социально-бытовых вопросов, которая теперь будет выплачиваться госслужащим в размере не более одной среднемесячной зарплаты.