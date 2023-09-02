OKX интересуется рынком Индии, взлом Web3-проектов на $1,25 млрд: что нового на рынке криптовалют

Bitwise отозвала заявку на запуск ETF на базе биткоина и Ethereum

Комрпания Bitwise решила отозвать свою заявку на участие в Bitcoin и Ethereum.

Первоначально поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 3 август заявка была направлена на создание ETF, который будет распределять средства либо по фьючерсным контрактам на биткоины, либо по фьючерсным trac Bitcoin Ethereum на trac Ethereum относительной рыночной капитализации.

С начала года хакеры взломали Web3-проекты на $1,25 млрд — исследование

С января по август 2023 года потери Web3-платформ от действий хакеров и мошенников составили $1,25 млрд. Об этом сообщает платформа Immunefi.

За последний месяц показатель увеличился на $23,4 млн. Количество инцидентов возросло до 211.

Четыре случая связаны с запущенным 9 августа Coinbase L2-решением Base — LeetSwap, SwirlLend, Magnate Finance и RocketSwap.

По этому показателю сеть стала такой же мишенью, как Ethereum и BNB Chain. В первой хакеры совершили пять успешных атак, во второй — четыре. Суммарно на три блокчейна пришлось 62% от всех взломов.

Optimism столкнулся с двумя инцидентами (9,5%); Arbitrum, Solana, Avalanche, Phantom и Linea — по одному (28,7%).

На атаки хакеров пришлось две трети от ущерба Web3-проектов ($15,8 млн). Еще $7,6 млн последние потеряли в результате мошенничества.

В отличие от DeFi среди централизованных платформ эксплойты не зафиксированы.

Выплаты Immunefi по баунти-программам в августе составили свыше $80 млн. Платформа сохранила $25 млрд активов пользователей в протоколах вроде Chainlink, The Graph, Synthetix и MakerDAO.

Суд в Китае признал криптовалюту защищенной законом собственностью

В соответствии с действующим нормами виртуальные активы обладают экономическими свойствами и их можно классифицировать как имущество под защитой закона. Подобный вывод содержится в отчете Народного суда Китая, сообщает местное издание ODaily.

Такие структуры в стране рассматривают уголовные, гражданские и административные дела, а также экономические споры. Они независимы от органов исполнительной власти и общественных организаций.

Авторы документа проанализировали аспекты уголовного права применительно к цифровым активам.

Специалисты предложили меры по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют. Они подчеркнули необходимость унификации уголовного и гражданского права из-за сложностей с конфискацией активов. Такие случаи следует рассматривать отдельно для достижения сбалансированной защиты прав личной собственности и общественных интересов, пояснили эксперты.

Стоит отметить, что с 2017 года в Китае торги биткоином и другими криптовалютами на местных биржах объявлены вне закона. Позднее власти только ужесточали контроль над участниками индустрии.

Несмотря на это, суды признавали цифровые активы собственностью под защитой законодательства.

Криптобиржа OKX интересуется рынком Индии

Криптовалютная биржа OKX изучает пути выхода на рынок Индии в рамках плана по расширению своих услуг. Об этом сообщает CoinDesk.

Директор по маркетингу компании Хайдер Рафик отметил, что сейчас в стране насчитывается 200 000 пользователей кошелька платформы — это составляет лишь 5% участников локального Web3-сектора.

«Мы собираемся изучить сообщество. Мы собираемся работать с жителями. Выясним, где мы можем повысить ценность», — заявил представитель OKX.

По его словам, компания пока не намерена открывать офис в Индии. Однако биржа ищет местных сотрудников, которые займутся реализацией ее планов.

«Как только Индия создаст нормативную базу для криптовалют, мы хотели бы стать лидерами», — добавили в OKX.