Нацбанк разрешил осуществлять выплаты страховщикам с собственниками из россии и беларуси

Национальный банк со 2 сентября НБУ позволит осуществлять страховые выплаты (возмещения) по договорам страхования страховыми компаниями, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты россии или беларуси. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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По словам НБУ, это важно для защиты прав потребителей страховых услуг в Украине.

«Другие ограничения по расходным операциям страховых компаний, конечными бенефициарными собственниками которых являются резиденты россии или беларуси, сохраняются», — отметил регулятор.

Напомним

24 февраля 2022 года НБУ заблокировал расходные операции страховщиков, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты россии или беларуси.

В апреле 2022 года НБУ разблокировал лишь отдельные расходные операции по выполнению такими страховщиками части обязательств. Речь идет, в частности, о выплатах по договорам:

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;

добровольного страхования, согласно которым страховые выплаты производятся путем оплаты заведениям здравоохранения.

В то же время до внесения текущих изменений страховщики не имели возможности осуществлять страховые выплаты по другим договорам страхования.