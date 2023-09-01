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1 сентября 2023, 19:08 Читати українською

Нацбанк разрешил осуществлять выплаты страховщикам с собственниками из россии и беларуси

Национальный банк со 2 сентября НБУ позволит осуществлять страховые выплаты (возмещения) по договорам страхования страховыми компаниями, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты россии или беларуси. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк со 2 сентября НБУ позволит осуществлять страховые выплаты (возмещения) по договорам страхования страховыми компаниями, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты россии или беларуси.
Фото: dtkt.ua

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По словам НБУ, это важно для защиты прав потребителей страховых услуг в Украине.

«Другие ограничения по расходным операциям страховых компаний, конечными бенефициарными собственниками которых являются резиденты россии или беларуси, сохраняются», — отметил регулятор.

Напомним

24 февраля 2022 года НБУ заблокировал расходные операции страховщиков, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты россии или беларуси.

В апреле 2022 года НБУ разблокировал лишь отдельные расходные операции по выполнению такими страховщиками части обязательств. Речь идет, в частности, о выплатах по договорам:

  • обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;
  • добровольного страхования, согласно которым страховые выплаты производятся путем оплаты заведениям здравоохранения.

В то же время до внесения текущих изменений страховщики не имели возможности осуществлять страховые выплаты по другим договорам страхования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 сентября 2023, 19:54
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После работы отделений «прватбанка «на оккупированной территории Херсонской области , удивляться не приходится!!!
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