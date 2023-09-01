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1 сентября 2023, 18:32 Читати українською

НБУ пополняет ассортимент нумизматической продукции (список)

В понедельник, 4 сентября, в 10:00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической продукции. Об этом сообщает регулятор.

В понедельник, 4 сентября, в 10:00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической продукции.
Фото: bank.gov.ua

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Памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро, золото)

  • «По произведению Леси Украинки „Лесная песня“;
  • „Лыжи“;
  • „Тройной скачок“;
  • „Параллельные брусья“;
  • „Чайка Днепрова“;
  • „Международный год лесов“;
  • „150-летие деятельности украинских железных дорог“;
  • „К 200-летию С. Гулака-Артемовского“;
  • „1000-летие Лядовского скального монастыря“;
  • „По произведениям А. П. Довженко“ (к 120-летию со дня рождения);
  • „Скифское золото. Олень“;
  • „Ёж“;
  • „Чигирин“;
  • „Стрелец“;
  • „225 лет г.Севастополь“;
  • „Мария Примаченко“;
  • „Весы“;
  • „Тысячелетие монетной чеканки в Киеве“;
  • „На путях к независимости. Украинско-шведские военно-политические союзы XVII—XVIII вв.еков“;
  • „Шлем-Алейхэм“;
  • „Николай Гоголь“;
  • „350-летие Конотопской битвы“;
  • „Херсонес Таврический“;
  • „70 лет провозглашения Карпатской Украины“;
  • „75 лет Киевскому академическому театру оперетты“;
  • „Иван Пули“;
  • „Иоанн Георг Пинзель“;
  • „Украинский балет“;
  • „600-летие Грюнвальдской битвы“;
  • „350 лет Львовскому национальному университету имени Ивана Франко“;
  • „Самойло Величко“;
  • „Игры XXXII Олимпиады“;
  • „100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко“;
  • „Украина — Беларусь. Духовное наследие — Ирмологион“;
  • „К 150-летию со дня рождения Леси Украинки“;
  • „Киевская крепость“;
  • „80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру“;

Памятные монеты Украины из недрагоценного металла (нейзильбер, биметалл)

  • „Международный год лесов“;
  • „Богдан-Игорь Антоныч“;
  • „85 лет Черниговской области“
  • „100 лет Херсонскому государственному университету“;
  • „Валентин Глушко“;
  • „Иван Нечуй-Левицкий“;
  • „100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко“;
  • „Предоставление Томосу об автокефалии Православной церкви Украины“;
  • „100 лет Харьковскому историческому музею имени М. Ф. Сумцова“;
  • „175 лет создания Кирилло-Мефодиевского общества“;
  • „Агатангел Крымский“;
  • „К 30-летию независимости Украины“ в сувенирной упаковке;
  • „Владимирский собор в г. Киев“;
  • „Владимирский собор в г. Киев“ в сувенирной упаковке;
  • Год Кота (Кролика) в сувенирной упаковке;
  • Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый»;
  • «Василий Кричевский»;
  • Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская";
  • «Рожденный в Украине» в сувенирной упаковке".

Где купить

Приобрести данные памятные монеты и сувенирные банкноты можно будет уже завтра на сайте интернет-магазина НБУ.

Источник: Минфин
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