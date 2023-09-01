НБУ пополняет ассортимент нумизматической продукции (список)

В понедельник, 4 сентября, в 10:00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической продукции. Об этом сообщает регулятор.

► Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро, золото)

«По произведению Леси Украинки „Лесная песня“;

„Лыжи“;

„Тройной скачок“;

„Параллельные брусья“;

„Чайка Днепрова“;

„Международный год лесов“;

„150-летие деятельности украинских железных дорог“;

„К 200-летию С. Гулака-Артемовского“;

„1000-летие Лядовского скального монастыря“;

„По произведениям А. П. Довженко“ (к 120-летию со дня рождения);

„Скифское золото. Олень“;

„Ёж“;

„Чигирин“;

„Стрелец“;

„225 лет г.Севастополь“;

„Мария Примаченко“;

„Весы“;

„Тысячелетие монетной чеканки в Киеве“;

„На путях к независимости. Украинско-шведские военно-политические союзы XVII—XVIII вв. еков“;

еков“; „Шлем-Алейхэм“;

„Николай Гоголь“;

„350-летие Конотопской битвы“;

„Херсонес Таврический“;

„70 лет провозглашения Карпатской Украины“;

„75 лет Киевскому академическому театру оперетты“;

„Иван Пули“;

„Иоанн Георг Пинзель“;

„Украинский балет“;

„600-летие Грюнвальдской битвы“;

„350 лет Львовскому национальному университету имени Ивана Франко“;

„Самойло Величко“;

„Игры XXXII Олимпиады“;

„100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко“;

„Украина — Беларусь. Духовное наследие — Ирмологион“;

„К 150-летию со дня рождения Леси Украинки“;

„Киевская крепость“;

„80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру“;

Памятные монеты Украины из недрагоценного металла (нейзильбер, биметалл)

„Международный год лесов“;

„Богдан-Игорь Антоныч“;

„85 лет Черниговской области“

„100 лет Херсонскому государственному университету“;

„Валентин Глушко“;

„Иван Нечуй-Левицкий“;

„100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко“;

„Предоставление Томосу об автокефалии Православной церкви Украины“;

„100 лет Харьковскому историческому музею имени М. Ф. Сумцова“;

„175 лет создания Кирилло-Мефодиевского общества“;

„Агатангел Крымский“;

„К 30-летию независимости Украины“ в сувенирной упаковке;

„Владимирский собор в г. Киев“;

„Владимирский собор в г. Киев“ в сувенирной упаковке;

Год Кота (Кролика) в сувенирной упаковке;

Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый»;

«Василий Кричевский»;

Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская";

«Рожденный в Украине» в сувенирной упаковке".

Где купить

Приобрести данные памятные монеты и сувенирные банкноты можно будет уже завтра на сайте интернет-магазина НБУ.