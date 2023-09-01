В понедельник, 4 сентября, в 10:00 интернет-магазин НБУ пополнит ассортимент нумизматической продукции. Об этом сообщает регулятор.
НБУ пополняет ассортимент нумизматической продукции (список)
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Памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро, золото)
- «По произведению Леси Украинки „Лесная песня“;
- „Лыжи“;
- „Тройной скачок“;
- „Параллельные брусья“;
- „Чайка Днепрова“;
- „Международный год лесов“;
- „150-летие деятельности украинских железных дорог“;
- „К 200-летию С. Гулака-Артемовского“;
- „1000-летие Лядовского скального монастыря“;
- „По произведениям А. П. Довженко“ (к 120-летию со дня рождения);
- „Скифское золото. Олень“;
- „Ёж“;
- „Чигирин“;
- „Стрелец“;
- „225 лет г.Севастополь“;
- „Мария Примаченко“;
- „Весы“;
- „Тысячелетие монетной чеканки в Киеве“;
- „На путях к независимости. Украинско-шведские военно-политические союзы
XVII—XVIII вв.еков“;
- „Шлем-Алейхэм“;
- „Николай Гоголь“;
- „350-летие Конотопской битвы“;
- „Херсонес Таврический“;
- „70 лет провозглашения Карпатской Украины“;
- „75 лет Киевскому академическому театру оперетты“;
- „Иван Пули“;
- „Иоанн Георг Пинзель“;
- „Украинский балет“;
- „600-летие Грюнвальдской битвы“;
- „350 лет Львовскому национальному университету имени Ивана Франко“;
- „Самойло Величко“;
- „Игры XXXII Олимпиады“;
- „100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко“;
- „Украина — Беларусь. Духовное наследие — Ирмологион“;
- „К 150-летию со дня рождения Леси Украинки“;
- „Киевская крепость“;
- „80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру“;
Памятные монеты Украины из недрагоценного металла (нейзильбер, биметалл)
- „Международный год лесов“;
- „Богдан-Игорь Антоныч“;
- „85 лет Черниговской области“
- „100 лет Херсонскому государственному университету“;
- „Валентин Глушко“;
- „Иван Нечуй-Левицкий“;
- „100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко“;
- „Предоставление Томосу об автокефалии Православной церкви Украины“;
- „100 лет Харьковскому историческому музею имени М. Ф. Сумцова“;
- „175 лет создания Кирилло-Мефодиевского общества“;
- „Агатангел Крымский“;
- „К 30-летию независимости Украины“ в сувенирной упаковке;
- „Владимирский собор в г. Киев“;
- „Владимирский собор в г. Киев“ в сувенирной упаковке;
- Год Кота (Кролика) в сувенирной упаковке;
- Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый»;
- «Василий Кричевский»;
- Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская";
- «Рожденный в Украине» в сувенирной упаковке".
Где купить
Приобрести данные памятные монеты и сувенирные банкноты можно будет уже завтра на сайте интернет-магазина НБУ.
Источник: Минфин
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