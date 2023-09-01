К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и подорожал на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 1 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 1 сентября
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Закрытие 1 сентября
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,68/40,05
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39,68/40,07
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0/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,20 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,85−38,00, евро — 41,15−41,45 грн.
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Источник: Минфин
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