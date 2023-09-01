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1 сентября 2023, 16:50 Читати українською

Фонд гарантирования обновил условия погашения кредитной задолженности в ликвидируемых банках

Фонд гарантирования вкладов обновил условия погашения кредитной задолженности заемщиков-физлиц ликвидируемых Фондом банков. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов обновил условия погашения кредитной задолженности заемщиков-физлиц ликвидируемых Фондом банков.
Фото: facebook.com/fg.gov.ua

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«Условия направлены на минимизацию последствий войны для ликвидируемых заемщиков банков и обеспечение поступлений от погашения кредитов для дальнейшего удовлетворения требований кредиторов таких банков», — говорится в сообщении.

К условиям могут присоединиться все физлица-заемщики таких банков, кроме тех, чья задолженность уже реструктуризирована в соответствии с нормативно-правовыми актами Фонда.

Условия предусматривают, в частности, что:

  • процентная ставка по кредитному договору составляет 0,001% (одна тысячная процента) годовых; комиссия составляет 1 копейку и применяется с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло присоединение заемщика к условиям;
  • погашение кредитной задолженности осуществляется ежемесячно, начиная с месяца присоединения к условиям, согласно графику, определенному условиями кредитного договора, но в размере не менее:
  • 10 000,00 грн. для кредитов, обеспеченных ипотекой;
  • 5 000,00 грн для кредитов, полученных с использованием платежных карт, задолженность по которым на дату присоединения физического лица-заемщика к условиям составляет более 100 000,00 грн;
  • 1 000,00 грн. для других кредитов;
  • присоединение заемщиков к условиям происходит без заключения каких-либо дополнительных договоров после осуществления платежа на погашение задолженности по кредиту в указанном размере в течение срока действия условий, то есть с 01.09.2023 по 31.08.2024 включительно. Присоединение к условиям осуществляется один раз в течение срока их действия, то есть наиболее выгодно для заемщика как можно скорее присоединиться к условиям и выполнять их;
  • в случае отсутствия по состоянию на 1 сентября 2024 просроченной задолженности по кредиту физического лица-заемщика процентная ставка в размере 0,001% будет действовать и далее, до полного погашения задолженности по кредитному договору, но не более срока ликвидационной процедуры банка.

Кроме того, Фонд не будет начислять процентов и комиссий заемщикам-военнослужащим ВСУ и других предусмотренных законодательством военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят или проходили военную службу на территории. Украины, начиная с 24 февраля 2022 независимо от сроков и сумм оплат ими задолженности по кредиту.

В Фонде напомнили, что для этого сам заемщик, члены его семьи, законные представители и т. п. должны предоставить в банк документы, подтверждающие такой статус.

Также в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» осуществляется реструктуризация задолженности заемщиков-субъектов хозяйствования. Каждый такой заемщик может обратиться к банку-кредитору с обращением о реструктуризации и соответствующими документами и после их рассмотрения получить решение об изменении условий погашения долга.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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