В этом году поступления в бюджет от приватизации и аренды госимущества превысили 3 миллиарда

Общий фонд государственного бюджета за 8 месяцев с начала 2023 получил от приватизации и аренды государственного имущества более 3 млрд грн. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Совета Роксолана Подласа.

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В частности, от приватизации госимущества бюджет получил 2,56 млрд. грн.

Подласа отметила, что поступления от приватизации за 8 месяцев 2023 года больше в 8,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, на 57,4% — по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 13,8% — по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Больше всего средств поступило от приватизационных аукционов:

здания гостиницы «Эрмитаж» — 311 млн грн;

ЕМК ГП «Укроборонресурсы» — 210 млн грн;

ЕМК ДР «Ровноторф» — 205 млн грн;

Усть-Дунайского порта — 201 млн грн;

Стороныбабского спиртзавода — 142 млн грн;

ЕМК ГП «Электронмаш» — 120,8 млн грн;

гостиницы «Власта» — 115 млн грн.

От аренды за пользование цельным имущественным комплексом и другим государственным имуществом в госбюджет поступило 510,2 млн. грн.

«Совокупные поступления госбюджета от приватизации и аренды госимущества за 8 месяцев 2023 г. — свыше 3 млрд грн, которые можно использовать на нужды обороны. 3 млрд грн — это, к примеру, 25300 штук „языков 3 FMC“ (по средней цене на ProZorro)», — отметила Подласа.