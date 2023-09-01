Общий фонд государственного бюджета за 8 месяцев с начала 2023 получил от приватизации и аренды государственного имущества более 3 млрд грн. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Совета Роксолана Подласа.
В этом году поступления в бюджет от приватизации и аренды госимущества превысили 3 миллиарда
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В частности, от приватизации госимущества бюджет получил 2,56 млрд. грн.
Подласа отметила, что поступления от приватизации за 8 месяцев 2023 года больше в 8,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, на 57,4% — по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 13,8% — по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.
Больше всего средств поступило от приватизационных аукционов:
- здания гостиницы «Эрмитаж» — 311 млн грн;
- ЕМК ГП «Укроборонресурсы» — 210 млн грн;
- ЕМК ДР «Ровноторф» — 205 млн грн;
- Усть-Дунайского порта — 201 млн грн;
- Стороныбабского спиртзавода — 142 млн грн;
- ЕМК ГП «Электронмаш» — 120,8 млн грн;
- гостиницы «Власта» — 115 млн грн.
От аренды за пользование цельным имущественным комплексом и другим государственным имуществом в госбюджет поступило 510,2 млн. грн.
«Совокупные поступления госбюджета от приватизации и аренды госимущества за 8 месяцев 2023 г. — свыше 3 млрд грн, которые можно использовать на нужды обороны. 3 млрд грн — это, к примеру, 25300 штук „языков 3 FMC“ (по средней цене на ProZorro)», — отметила Подласа.
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