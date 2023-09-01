В этом году поступления в бюджет от приватизации и аренды госимущества превысили 3 миллиарда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 сентября 2023, 16:16 Читати українською

В этом году поступления в бюджет от приватизации и аренды госимущества превысили 3 миллиарда

Общий фонд государственного бюджета за 8 месяцев с начала 2023 получил от приватизации и аренды государственного имущества более 3 млрд грн. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Совета Роксолана Подласа.

Общий фонд государственного бюджета за 8 месяцев с начала 2023 получил от приватизации и аренды государственного имущества более 3 млрд грн.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

В частности, от приватизации госимущества бюджет получил 2,56 млрд. грн.

Подласа отметила, что поступления от приватизации за 8 месяцев 2023 года больше в 8,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, на 57,4% — по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и на 13,8% — по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Больше всего средств поступило от приватизационных аукционов:

  • здания гостиницы «Эрмитаж» — 311 млн грн;
  • ЕМК ГП «Укроборонресурсы» — 210 млн грн;
  • ЕМК ДР «Ровноторф» — 205 млн грн;
  • Усть-Дунайского порта — 201 млн грн;
  • Стороныбабского спиртзавода — 142 млн грн;
  • ЕМК ГП «Электронмаш» — 120,8 млн грн;
  • гостиницы «Власта» — 115 млн грн.

От аренды за пользование цельным имущественным комплексом и другим государственным имуществом в госбюджет поступило 510,2 млн. грн.

«Совокупные поступления госбюджета от приватизации и аренды госимущества за 8 месяцев 2023 г. — свыше 3 млрд грн, которые можно использовать на нужды обороны. 3 млрд грн — это, к примеру, 25300 штук „языков 3 FMC“ (по средней цене на ProZorro)», — отметила Подласа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами