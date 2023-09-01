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1 сентября 2023, 15:05 Читати українською

Бизнес смягчил сдержанные оценки результатов своей деятельности — Нацбанк

Бизнес в августе второй раз подряд имел сдержанные ожидания по поводу результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе, однако несколько смягчил собственные оценки по сравнению с июлем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Бизнес в августе второй раз подряд имел сдержанные ожидания по поводу результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе, однако несколько смягчил собственные оценки по сравнению с июлем.
Фото: bank.gov.ua

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«Сохранение значительных рисков безопасности, ограничение экспортной логистики и сокращение объема экспорта продукции, новые разрушения инфраструктурных объектов, повышение цен на топливо, медленное восстановление рынка труда сдерживают экономическую активность предприятий и негативно влияют на ожидания респондентов», — говорится в сообщении.

Индекс ожиданий деловой активности

В августе 2023 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) повысился до 49,3 по сравнению с 48,8 в июле, приблизившись к нейтральному уровню (50 пунктов).

Предприятия промышленности

Предприятия промышленности второй месяц подряд сдержанно оценили свои экономические результаты ввиду нарушения логистики, сокращения экспортных возможностей и удорожания горючего: секторальный индекс в августе составил 48,8 по сравнению с 48,2 в июле.

Респонденты ожидали роста запасов сырья и материалов, объемов новых заказов и изготовленной продукции, остатков готовой продукции, спрогнозировали уменьшение объемов новых экспортных заказов и ухудшили свои оценки относительно объемов незавершенного производства.

Предприятия строительства

Предприятия строительства четвертый месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей деятельности благодаря налаживанию производства стройматериалов, бюджетному финансированию на строительство и восстановление жилья/инфраструктуры, а также сезонному фактору: секторальный индекс в августе составил 51,0 (в июле — 51,6).

Строители продолжают ожидать роста объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов. Ослабли ожидания респондентов относительно роста закупки и стоимости услуг подрядчиков, в то же время ухудшились оценки их доступности.

Предприятия торговли

Предприятия торговли в течение полугода положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря устоявшемуся внутреннему спросу в условиях стабильного функционирования энергосистемы, улучшению инфляционных и курсовых ожиданий: секторальный индекс в августе составил 52,5 по сравнению с 51,6 в июле.

Респонденты и дальше ожидали роста объемов товарооборота и закупки товаров для продажи, сохранили прогнозы по росту стоимости товаров, закупленных для продажи, на фоне ослабления оценок роста закупочных цен, значительно улучшили оценки запасов/остатков товаров для продажи, а также продолжили ожидать снижения торговая маржа.

Предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг четвертый месяц подряд сохранили самые сдержанные оценки своей деловой активности среди других секторов экономики, учитывая дальнейшую блокировку «зернового коридора», низкую платежеспособность населения и слабый спрос: секторальный индекс остался на уровне июля — 47,3.

Респонденты сохранили негативные ожидания относительно объема предоставленных услуг и объема новых заказов на услуги, в то время как предусмотрели незначительный рост объемов услуг в процессе выполнения.

«Несмотря на смягчение прогнозов части респондентов, сохранились ожидания по росту закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги», — отмечает регулятор.

Оценки касательно занятости

Как и в июле, увеличения персонала ожидают только предприятия торговли, в то же время руководители предприятий строительства не ожидают изменений. Респонденты промышленности и сферы услуг ужесточили пессимистические ожидания относительно общей численности работников.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 августа 2023 года. В опросе приняло участие 494 предприятия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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