В Минсоцполитики рассказали об индексации пенсий

Индексация пенсии в 2024 году будет, несмотря на риски для государственных финансов из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире «Украинского радио».

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«Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но во время полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета», — сказала Марчак.

Величина индексации

По ее словам, величина индексации будет зависеть от уровня инфляции.

«Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год», — отметила Марчак.

Марчак заверила, что государство полностью выполняет все свои обязательства по выплате пенсий гражданам на временно оккупированных территориях и проживающим за границей.

«Если человек имеет право на пенсию, то начисления производятся. Вопрос состоит в том, имеет ли человек возможность физически снять деньги с карты, если он проживает на временно оккупированной территории. Вот на это мы повлиять не можем», — отметила чиновник.

Она отметила, что в отношении граждан, находящихся за границей, были определенные технические вопросы, когда человек приобретал пенсионный возраст, находясь уже за границей. В начале августа официально разрешили обращаться за помощью в оформлении пенсий через консульские учреждения.

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«По действующему законодательству предполагалось, что лицо для оформления пенсии должно физически обратиться в отделение Пенсионного фонда. Были внесены изменения в постановления Кабмина, которые разрешили гражданам обращаться за назначением или возобновлением пенсии, если, например, лицу прекращают (выплату, начисление — ред.) пенсию, если она получала ее через Укрпочту.

Сейчас Укрпочта не доставляет пенсии на временно оккупированные территории. Мы ввели механизмы, чтобы люди могли обращаться удаленно для назначения или возобновления выплат пенсии через Действие с применением Действия. Подписи через электронный кабинет Пенсионного фонда. Есть возможность обратиться также в Пенсионный фонд по видеосвязи", — пояснила Марчак.