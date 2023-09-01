Инвесторы продают акции Китая, инфляция в ЕС остается на высоком уровне: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 сентября 2023, 11:00 Читати українською

Инвесторы продают акции Китая, инфляция в ЕС остается на высоком уровне: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: pixabay.com

Американские индексы завершили четверг разнонаправленно

По итогам вчерашней торговой сессии S&P 500 снизился на 0,2%, индекс Dow Jones потерял примерно 0,5%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,1%.

Участники рынка сохраняют сдержанный настрой в преддверии пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может дать больше ясности относительно будущих действий Федеральной резервной системы.

Рынки Азии растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,2%, японский Nikkei прибавил 0,5%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 0,2%, сингапурский STI увеличился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%.

Растущий оптимизм инвесторов в регионе связан с тем, что Китай активизировал усилия по поддержке сектора недвижимости страны, а также стабилизации курса юаня.

Стоит отметить, что фондовый рынок Гонконга сегодня закрыт из-за приближения супертайфуна Саола к южному Китаю.

Инвесторы продолжают продавать акции Китая

По данным Financial Times, в августе чистые продажи китайских акций иностранными инвесторами составили $12,4 млрд. Это самый большой объем чистых ежемесячных продаж, начиная с 2014 года, замечает Yahoo Finance.

В прошлом месяце участники рынка избавлялись от акций Китая рекордными темпами, поскольку рост второй по величине экономики мира продолжил замедляться, а потрясения в секторе недвижимости усилились.

После многообещающего первого квартала 2023 года в Китае наблюдается резкое охлаждение промышленного и розничного секторов. Кроме того, в стране началась дефляция, а безработица среди молодежи достигла рекордного уровня. При этом из-за накопленных долговых обязательств Пекин отказывается от принятия крупных мер по стимулированию экономики.

Между тем в августе участники рынка переключили свое внимание на индийские акции. Это произошло на фоне высоких показателей корпоративных доходов в стране, а также растущей привлекательности Индии в качестве альтернативы Китаю.

Инфляция в ЕС остается на высоком уровне

Согласно предварительным данным Европейского статистического бюро, общая инфляция в еврозоне в августе составила 5,3%, что выше ожидаемого аналитиками значения в 5,1%.

Цены на продукты питания продолжали оставаться основным фактором высокой инфляции в Европейском союзе.

Следующее заседания Европейского центрального банка должно состоятся 14 сентября. Тогда регулятор объявит будет ли он повышать процентные ставки дальше. С июля 2022 года ЕЦБ поднял ставки на 4,25%.

На своем последнем заседании по денежно-кредитной политике глава европейского регулятора Кристин Лагард заявила, что поступающие данные заставят ЕЦБ либо снова повысить ставки, либо, возможно, приостановить их повышение.

Между тем целевым показателем инфляции для Европейского центрального банка является 2%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами