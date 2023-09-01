Инвесторы продают акции Китая, инфляция в ЕС остается на высоком уровне: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Американские индексы завершили четверг разнонаправленно

По итогам вчерашней торговой сессии S&P 500 снизился на 0,2%, индекс Dow Jones потерял примерно 0,5%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,1%.

Участники рынка сохраняют сдержанный настрой в преддверии пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может дать больше ясности относительно будущих действий Федеральной резервной системы.

Рынки Азии растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,2%, японский Nikkei прибавил 0,5%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 0,2%, сингапурский STI увеличился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%.

Растущий оптимизм инвесторов в регионе связан с тем, что Китай активизировал усилия по поддержке сектора недвижимости страны, а также стабилизации курса юаня.

Стоит отметить, что фондовый рынок Гонконга сегодня закрыт из-за приближения супертайфуна Саола к южному Китаю.

Инвесторы продолжают продавать акции Китая

По данным Financial Times, в августе чистые продажи китайских акций иностранными инвесторами составили $12,4 млрд. Это самый большой объем чистых ежемесячных продаж, начиная с 2014 года, замечает Yahoo Finance.

В прошлом месяце участники рынка избавлялись от акций Китая рекордными темпами, поскольку рост второй по величине экономики мира продолжил замедляться, а потрясения в секторе недвижимости усилились.

После многообещающего первого квартала 2023 года в Китае наблюдается резкое охлаждение промышленного и розничного секторов. Кроме того, в стране началась дефляция, а безработица среди молодежи достигла рекордного уровня. При этом из-за накопленных долговых обязательств Пекин отказывается от принятия крупных мер по стимулированию экономики.

Между тем в августе участники рынка переключили свое внимание на индийские акции. Это произошло на фоне высоких показателей корпоративных доходов в стране, а также растущей привлекательности Индии в качестве альтернативы Китаю.

Инфляция в ЕС остается на высоком уровне

Согласно предварительным данным Европейского статистического бюро, общая инфляция в еврозоне в августе составила 5,3%, что выше ожидаемого аналитиками значения в 5,1%.

Цены на продукты питания продолжали оставаться основным фактором высокой инфляции в Европейском союзе.

Следующее заседания Европейского центрального банка должно состоятся 14 сентября. Тогда регулятор объявит будет ли он повышать процентные ставки дальше. С июля 2022 года ЕЦБ поднял ставки на 4,25%.

На своем последнем заседании по денежно-кредитной политике глава европейского регулятора Кристин Лагард заявила, что поступающие данные заставят ЕЦБ либо снова повысить ставки, либо, возможно, приостановить их повышение.

Между тем целевым показателем инфляции для Европейского центрального банка является 2%.