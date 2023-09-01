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Coinbase добавил стейблкоин от PayPal, Lufthansa выпустила NFT в сети Polygon: что нового на рынке криптовалют
Coinbase добавил стейблкоин от PayPal
Криптовалютная биржа C.oinbase провела листинг «стабильной монеты» PYUSD от платежного гиганта PayPal.
«Как только будет внесено достаточное количество актива, торговля нашими парами PYUSD/USD начнется поэтапно. Поддержка стейблкоина может быть ограничена в некоторых юрисдикциях», — отметили в Coinbase.
PayPal представил цифровой актив в начале августа и подчеркнул, что он обеспечен безопасными и высоколиквидными резервами.
Клиенты популярной платежной платформы могут покупать и продавать PYUSD через приложение и вебсайт PayPal, а также имеют возможность конвертировать его в другие криптовалюты.
Эмиссией и хранением стейблкоинов управляет Paxos Trust Company, компания, специализирующаяся на блокчейн-решениях.
Lufthansa выпустила NFT в сети Polygon для программы лояльности
Немецкая авиакомпания Lufthansa запустила программу лояльности Uptrip на базе невзаимозаменяемых токенов (NFT) в сети Polygon.
Созданное в результате сотрудничества подразделения Lufthansa Innovation Hub и платформы Miles & More мобильное приложение позволяет пассажирам сканировать посадочные талоны и получать NFT. Активы хранятся в криптокошельках клиентов.
Полные коллекции токенов они могут обменять на различные услуги вроде доступа в зал ожидания аэропорта, VIP-обслуживания или получить скидки.
«Приложение сочетает элементы гейминга и привлекательных вознаграждений с тестированием инновационных технологий», — говорится в заявлении.
В Bloomberg повысили вероятность появления спотового биткоин-ETF в этом году до 75%
После юридической победы Grayscale в деле против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) аналитики Bloomberg Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас оценили вероятность запуска спотового биткоин-ETF до конца 2023 года в 75%.
«Джеймс и я повышаем до 75% шансы на запуск спотовых биткоин-ETF в этом году (95% к концу 2024 года). Хотя мы учитывали победу Grayscale в нашей предыдущей оценке в 65%, единогласие и однозначность решения превзошли все ожидания, что оставляет SEC крайне мало места для маневра», — заявил Балчунас.
По его словам, юридические и имиджевые потери регулятора в широко освещаемой основными СМИ тяжбе «делают отрицание политически несостоятельным».
Сроки принятия Комиссией решений по заявкам на регистрацию биткоин-фондов от BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco, Fidelity и Valkyrie приходятся на начало сентября. Но аналитики ожидают задержек.
«Мы не удивимся, если SEC затянет, учитывая произошедшее. Тем не менее не уверен, что в этой ситуации сроки будут иметь такое же значение. Более вероятно, что мы однажды проснемся и услышим, что Комиссия сдалась и запуск неизбежен», — предположил Балчунас.
По словам Сейффарта, скорое одобрение заявок после принятого судом решения маловероятно.
У SEC есть 45 дней, чтобы запросить повторные слушания. По истечении этого срока суд вынесет окончательный вердикт.
Worldcoin побил рекорд ежедневных регистраций в Аргентине
Проект Сэма Альтмана Worldcoin зафиксировал рекордное количество регистраций в Аргентине — за сутки верификацию прошли 9500 человек.
Сферы для сканирования биометрии разместили в четырех городах страны, включая Буэнос-Айрес, Мар-дель-Плате, Кордову и Мендос.
«В Аргентине каждые 9 секунд проходит регистрация одного пользователя», — говорится в сообщении.
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