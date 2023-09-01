В июле 2023 года объем IT-экспорта из Украины уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым месяцем, но увеличился на 3,1% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает DOU.
Экспорт украинских IT-услуг в июле превысил прошлогодние показатели
► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
По данным НБУ, в июле 2023 года выручка составила $559 млн, это на $17 млн больше, чем в июле 2022 года.
Показатель за июнь этого года составил $573 млн.
В целом же после начала полномасштабной войны объем IT-экспорта в месяц держится на уровне $500−600 млн с незначительными колебаниями. В июле 2022 года этот показатель составил $542 млн, в июле 2021 — $574 млн, а вот в июне 2020 года — $413 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 6