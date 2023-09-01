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1 сентября 2023, 9:34 Читати українською

Экспорт украинских IT-услуг в июле превысил прошлогодние показатели

В июле 2023 года объем IT-экспорта из Украины уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым месяцем, но увеличился на 3,1% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает DOU.

В июле 2023 года объем IT-экспорта из Украины уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым месяцем, но увеличился на 3,1% по сравнению с прошлогодними показателями.
Фото: pixabay.com

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По данным НБУ, в июле 2023 года выручка составила $559 млн, это на $17 млн больше, чем в июле 2022 года.

Показатель за июнь этого года составил $573 млн.

В целом же после начала полномасштабной войны объем IT-экспорта в месяц держится на уровне $500−600 млн с незначительными колебаниями. В июле 2022 года этот показатель составил $542 млн, в июле 2021 — $574 млн, а вот в июне 2020 года — $413 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
1 сентября 2023, 10:01
#
Доречі так, щось є. Хрюші в лінкедін за останні 2 тижні так норм активізувався
+
0
zig4free
zig4free
1 сентября 2023, 10:15
#
Линкедин — компашка с рашнявыми менеджерами, я активно посылаю таких *** в направлении с рашнявым кораблем.
+
0
engine
engine
1 сентября 2023, 10:42
#
Какой стек?
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
1 сентября 2023, 12:02
#
Я девопс, по стекам почали різне шукати. Мій основний aws/tf/eks/helm. Але останнім часом навіть на gcp/pulumi etc пропонують співбесіди
+
+10
37198534
37198534
1 сентября 2023, 11:35
#
Олександре, ви не відповідаєте, а ЛінкедІн, можливо тут прочитаєте моє повідомлення. Інформую вас стосовно нашої нової вакансії Senior спеціаліст в визнаний у світі продукт у сфері AI з командою в Україні та США. Раптом шукаєте нових можливостей і позиція вище зацікавила — дайте знати.
+
0
Riojas
Riojas
1 сентября 2023, 12:01
#
Годно))
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