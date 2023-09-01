Экспорт украинских IT-услуг в июле превысил прошлогодние показатели

В июле 2023 года объем IT-экспорта из Украины уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым месяцем, но увеличился на 3,1% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает DOU.

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По данным НБУ, в июле 2023 года выручка составила $559 млн, это на $17 млн больше, чем в июле 2022 года.

Показатель за июнь этого года составил $573 млн.

В целом же после начала полномасштабной войны объем IT-экспорта в месяц держится на уровне $500−600 млн с незначительными колебаниями. В июле 2022 года этот показатель составил $542 млн, в июле 2021 — $574 млн, а вот в июне 2020 года — $413 млн.