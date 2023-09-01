Минцифры запускает программу для предпринимателей «Власне». Победители смогут привлечь до 800 тысяч

Министерство цифровой трансформации запускает национальную акселерационную программу для украинского бизнеса «Власне». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Программа «Власне» предусматривает образовательную, менторскую и финансовую поддержку для предпринимателей всех масштабов.

К образовательной составляющей программы присоединятся более 15 ведущих спикеров и более 200 менторов из разных сфер бизнеса.

В частности, действенными советами по маркетингу, привлечению инвесторов, цифровой трансформации и развитию бизнеса будут делиться Евгений Клопотенко, Елена Мальцева, Анастасия Владычинская, Елена Залуская и другие.

Тысяча участников, которые продемонстрируют лучшие результаты выполнения тестовых заданий, получат индивидуальное сопровождение эксперта.

Кроме этого, в конце обучения участники будут представлять свои бизнес-концепции, а менторы определят более 30 победителей. Они получат финансовую поддержку в размере 100 тысяч гривен каждый.

10 участников с самыми высокими баллами поборются за возможность привлечь главный приз национального акселератора «Власне» — 800 тыс. грн.

«Средства можно направить на затраты на разработку продуктов, проведение маркетинговых исследований, установку нового оборудования и другие нужные инвестиции для развития бизнеса», — отметили в Минцифре.

Подача заявок

Заявки на участие будут приниматься до 24 сентября. Подать заявку можно по этой ссылке.