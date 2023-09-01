За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 263 490 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 августа: 470 российских оккупантов, 23 танка и 4 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 263490 (+470) человек,
- танков — 4459 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 8613 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 5530 (+23) ед,
- РСЗО — 735 (+1) ед,
- средства ПВО — 500 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4421 (+4),
- крылатые ракеты — 1445 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8009 (+33) ед,
- специальная техника — 831 (+1).
Источник: Минфин
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