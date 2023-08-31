С сентября физлицам — заемщикам ликвидированных банков позволят реструктуризировать долги

С 1 сентября физические лица, являющиеся заемщиками ликвидируемых банков, получат возможность реструктуризировать свои долги. Условия реструктуризации определены решением Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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«В связи с действием в Украине военного положения,… исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов решила установить для физических лиц, являющихся заемщиками банков, процедура ликвидации которых осуществляется ФГФВО,… условия погашения кредитной задолженности», — говорится в решении Фонда.

Срок действия условий погашения задолженности, утвержденных указанным решением, определен с 1 сентября 2023 по 31 августа 2024 года.

Условия реструктуризации долгов

размер процентной ставки по кредитному договору составит 0,001% годовых,

размер комиссий, предусмотренных кредитными договорами, устанавливается на уровне 1 копейка и применяются с месяца, следующего за месяцем, где состоялось присоединение к условиям реструктуризации.

Погашение задолженности по кредитному договору будет осуществляться ежемесячно, начиная с месяца присоединения к условиям реструктуризации, в размере и согласно графику, определенному условиям кредитного договора, но не менее:

10 000 грн для кредитов, обеспеченных ипотекой;

5 000 грн для кредитов, полученных с использованием платежной карты, задолженность по которым на дату присоединения к условиям реструктуризации составит более 100 000 грн;

1 000 грн — для других кредитов.

Задолженностью по кредитному договору будет считаться сумма остатка основной суммы долга, начисленных процентов и комиссий по нему, не уплаченные в соответствии с условиями кредитного договора.

В случае нарушения условий реструктуризации размер процентной ставки и комиссий по кредитному договору физического лица — заемщика будет применяться в соответствии с условиями кредитного договора, которые действовали до начала реструктуризации.