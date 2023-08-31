Курс валют на вечер 31 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 21 копейку в покупке и на 22 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 31 августа Закрытие 31 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,89/40,28 39,68/40,06 21/22

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,20 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,05, евро — 41,30−41,50 грн.

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