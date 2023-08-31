К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 21 копейку в покупке и на 22 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 31 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 31 августа
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Закрытие 31 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,89/40,28
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39,68/40,06
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21/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,20 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,65 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,05, евро — 41,30−41,50 грн.
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Источник: Минфин
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