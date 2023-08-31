ООН начала начислять доплаты украинским пенсионерам с низкими пенсиями. Кто получит помощь

Всемирная продовольственная программа ООН в Украине начала начислять доплаты пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий, чьи пенсии не превышают 3 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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«ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень) и получающих пенсионные выплаты менее 3 000 грн и не получавших других денежных пособий (помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц или от международных организаций) с 1 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

В течение минимум 4 месяцев свыше 260 тысяч пенсионеров в девяти областях Украины будут получать доплаты к пенсиям.

Размер помощи — это сумма, которой не хватает до 3000 грн. При этом она не может быть ниже 100 грн.

Как получить доплату

Для получения выплаты пенсионерам никаких действий не нужно. Она проводится без подачи заявления, согласно информации, имеющейся в государственных реестрах.

Выплата денежной помощи производится путем перечисления средств на счета пенсионеров.