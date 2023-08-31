Новая система оплаты труда госслужащих должна заработать с 1 января — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает внедрения новой системы оплаты труда государственных служащих с 1 января 2024 года. Об этом он сообщил в Telegram.

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«Справедливость и устранение злоупотреблений — основная цель реформы оплаты труда госслужащих. Сегодня на совещании с членами правительства и парламентариями обсудили введение единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей и основные шаги, необходимые для завершения реформы», — отметил он.

По словам Шмыгаля, новая система усилит роль должностного оклада и поможет устранить злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий.

Глава правительства добавил, что изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций и справедливый подход к установлению заработных плат государственных служащих.

«Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года. Готовим государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов», — отметил Шмыгаль.