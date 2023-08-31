Топливо на АЗС за месяц подорожало на 4-5 гривен за литр

За месяц (31 июля-31 августа) средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 4,41 грн/л и составила 55,02 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 4,39 грн/л 47,81 грн/л, а дизельное топливо — на 4,84 грн/л, до 52,62 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 5 грн/л, до 54,99 грн/л, 56,99 грн/л и 54,99 грн/л соответственно.

На станциях государственной сети «Укрнафта» горючее подорожало на 4−5 грн/л: бензин А-95 — до 50,90 грн/л, бензин А-95+ - до 53,10 грн/л, ГП — до 50,90 грн/л.

Бензин А-95 в сети UPG за месяц подорожал на 4,90 грн/л, до 53,90 грн/л, А-95 премиум — на 4 грн/л, до 55,90 грн/л, дизтопливо прибавило 5 грн/л. л (до 51,90 грн/л).

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 5 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 53 грн/л, А-95+ — до 53,50 грн/л, дизельное топливо — до 53 грн/л.

Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» и другие повысили цены на топливо в пределах 3−6 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 31 июля по 31 августа 2023 г., грн/л: