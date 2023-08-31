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31 августа 2023, 14:30 Читати українською

BYD купит Jabil за $2,2 миллиарда. Что даст эта сделка

Компания BYD в начале текущей недели сообщила, что ее сегмент, занимающийся электроникой, договорился с Jabil (крупный OEM-производитель из США) о покупке его активов. В сделку будет входить производство электронных компонентов для мобильных устройств, расположенное в КНР. Цена приобретения составит $2,2 миллиарда, сообщают в LBLV.

В случае успешного завершения сделки база клиентов BYD Electronic будет расширена. Китайский производитель намерен использовать товары и производственные мощности Jabil, чтобы обеспечить себе рост в этой сфере.

В августе Jabil Circuit, производящая печатные платы, основала отдел, поглотивший её объекты в Китае, которые предполагается продать BYD. Сейчас эта компания известна главным образом благодаря производству электрокаров, но изначально она занималась именно комплектующими для техники. В 2007-м акции BYD Electronic появились на фондовом рынке Гонконга.

Компания занималась главным образом реализацией запчастей для мобильных телефонов и портативных компьютеров. Это подразделение было одним из тройки ключевых направлений её деятельности, охватившим свыше 70% от дохода за 2022-й.

По мнению экспертов LBLV, новое приобретение станет для китайской компании напоминанием о том, что она не только играет доминирующую роль в сегменте производства электрокаров. Сейчас она, помимо всего прочего, расположена выше в логистической цепи и входит в число поставщиков Apple.

Еще специалисты отметили, что новая договоренность может затрагивать производство металлических корпусов фирмы Jabil, способное углубить проникновение BYD Electronic в сегмент поставок для самой дорогой публичной корпорации.

Компания заявила, что планируемая ею сделка может эффективно наложиться на существующие продукты, увеличив долю на рынке, подняв общую конкурентную способность, а также обеспечив стабильное долговременное развитие.

Дмитрий Родин, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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