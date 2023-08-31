россия украла почти 6 миллионов тонн собранного в прошлом году украинского зерна — Конгресс США

россия украла почти 6 млн тонн украинского зерна, собранного в прошлом году на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в докладе Конгресса США.

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В докладе Конгресса приводятся данные отчета разведки США, основанные на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников.

Отмечается, что для вывоза краденого украинского зерна рф использует грузовые суда, которые могли курсировать вдоль побережья Турции, доставляя грузы в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.

Однако подтвердить, знали ли покупатели этих грузов об украинском происхождении зерна в Конгрессе не могут.