россия украла почти 6 млн тонн украинского зерна, собранного в прошлом году на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в докладе Конгресса США.
россия украла почти 6 миллионов тонн собранного в прошлом году украинского зерна — Конгресс США
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В докладе Конгресса приводятся данные отчета разведки США, основанные на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников.
Отмечается, что для вывоза краденого украинского зерна рф использует грузовые суда, которые могли курсировать вдоль побережья Турции, доставляя грузы в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.
Однако подтвердить, знали ли покупатели этих грузов об украинском происхождении зерна в Конгрессе не могут.
Источник: Минфин
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