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31 августа 2023, 13:36 Читати українською

Наблюдательный совет Укрэнерго возглавил первый президент энергосистемы ЕС

Наблюдательный совет ЧАО НЭК «Укрэнерго» 28 августа избрал нового руководителя. Им стал независимый член наблюдательного совета Даниэль Доббени. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Наблюдательный совет ЧАО НЭК «Укрэнерго» 28 августа избрал нового руководителя.
Фото: innoenergy.com

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«Правление Укрэнерго приветствует избрание Даниэля Доббени главой наблюдательного совета. Его профессиональный опыт будет очень полезен стратегическому развитию компании», — прокомментировал назначение председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий.

В Укрэнерго отметили, что у Доббени более 40 лет опыта работы в энергетической сфере. В 2008 году он стал первым президентом Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Также Доббени был президентом ОСП Германии 50Hertz GmbH и вице-президентом и президентом ассоциации GO15.

С 2003 по 2012 он занимал должности генерального директора Elia Group, бельгийско-германского оператора системы передачи.

Напомним

В начале декабря 2021 года Минэнерго утвердило весь состав наблюдательного совета Укрэнерго. В нее вошли Деян Остоич, Педер Андреас, Даниэль Доббени, Роман Пионковски как независимые члены, а также Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко как представители от государства.

Источник: Минфин
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