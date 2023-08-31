Наблюдательный совет Укрэнерго возглавил первый президент энергосистемы ЕС

Наблюдательный совет ЧАО НЭК «Укрэнерго» 28 августа избрал нового руководителя. Им стал независимый член наблюдательного совета Даниэль Доббени. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«Правление Укрэнерго приветствует избрание Даниэля Доббени главой наблюдательного совета. Его профессиональный опыт будет очень полезен стратегическому развитию компании», — прокомментировал назначение председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий.

В Укрэнерго отметили, что у Доббени более 40 лет опыта работы в энергетической сфере. В 2008 году он стал первым президентом Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Также Доббени был президентом ОСП Германии 50Hertz GmbH и вице-президентом и президентом ассоциации GO15.

С 2003 по 2012 он занимал должности генерального директора Elia Group, бельгийско-германского оператора системы передачи.

Напомним

В начале декабря 2021 года Минэнерго утвердило весь состав наблюдательного совета Укрэнерго. В нее вошли Деян Остоич, Педер Андреас, Даниэль Доббени, Роман Пионковски как независимые члены, а также Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко как представители от государства.