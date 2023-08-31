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31 августа 2023, 11:31 Читати українською

Binance откажется от стейблкоина BUSD, BlackRock инвестировал в майнинговые компании $411 млн: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance полностью откажется от стейблкоина BUSD в 2024 году

Криптовалютная биржа Binance сообщила клиентам о намерении прекратить поддержку собственного стейблкоина BUSD в 2024 году.

В феврале Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) инициировал расследование в отношении эмитента «стабильных монет» Paxos. Регулятор приказал компании прекратить выпуск BUSD. Тогда же компания остановила сотрудничество с Binance.

Компания прекратила выпуск новых стейблкоинов в соответствии с указаниями регулятора. Операции по выкупу и конвертации поддерживаются как минимум до февраля 2024 года.

В марте капитализация BUSD впервые с конца июня 2021 года упала ниже $10 млрд. В июне показатель сократился до $4,35 млрд. В рейтинге «стабильных монет» актив уступил DAI третью позицию. Сейчас рыночная стоимость BUSD составляет менее $3,1 млрд.

BlackRock инвестировал в майнинговые компании $411 миллионов

Инвестиционный гигант BlackRock удерживает акции четырех компаний по добыче криптовалют на общую сумму $411 млн. Об этом сообщает Finbold со ссылкой на данные CNN.

Согласно CompaniesMarketCap, общая капитализация пяти крупнейших биткоин-майнеров составляет около $5,4 млрд, но за последний месяц они зафиксировали крупные убытки.

По данным издания, 30 июля BlackRock купил на падении ценные бумаги основных компаний по добыче цифровых активов:

  • Riot Blockchain (RIOT) — 10,7 млн акций (6,14%) на $199,08 млн;
  • Marathon Digital (MARA) — 10,9 млн акций (6,44%) на $190 млн;
  • Cipher Mining (CIFR) — 2,2 млн акций (0,88%) на $8,36 млн;
  • TeraWulf (WULF) — 4,8 млн акций (2,28%) на $14,10 млн.

Общая сумма инвестиций венчурной компании соответствует доле в 0,35% от $117,6 млрд, которыми она владеет.

Кроме того, текущая позиция BlackRock делает его одним из самых крупных по объему вложений членов Bitcoin Mining Council — группы лоббирования биткоин-индустрии в США.

Швейцарский криптобанк SEBA получил лицензию на работу с криптовалютами в Гонконге

Швейцарский криптовалютный банк SEBA получил одобрение от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) на осуществление связанной с цифровыми активами деятельности в Гонконге.

Лицензия позволит компании работать с ценными бумагами, включая связанные с криптовалютами инструменты вроде внебиржевых деривативов и структурированных продуктов.

SEBA также получил право на осуществление консультаций и управление активами на доверительных счетах.

Tether подписал договор с багамским банком Britannia Bank & Trust на обработку долларовых платежей

Выпускающая стейблкоин USDT компания Tether подписала соглашение с частным багамским банком Britannia Bank & Trust для обработки долларовых переводов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источника издания, в последние месяцы эмитент «стабильной монеты» просит своих клиентов отправлять средства на счета нового партнера. Доподлинно неизвестно, когда началось их сотрудничество.

Журналисты также отметили, что Tether работает еще с двумя банками на Багамах — Capital Union Bank и Deltec Bank. С последним компания начала взаимодействовать в 2018 году после расторжения договора с Noble Bank.

По данным CoinGecko, USDT доминирует на рынке стейблкоинов с показателем в 66,5% при рыночной капитализации в $82,9 млрд.

Источник: Минфин
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