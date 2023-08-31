США ограничили экспорт чипов на Ближний Восток, китайский застройщик предупредил о дефолте: что нужно знать утром

Фондовые индексы США растут четвертый день подряд

По итогам вчерашней торговой сессии S&P 500 прибавил 0,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,4%, а индекс Dow Jones — 0,1%.

Участники рынка получили больше экономических данных, которые еще больше усилили надежды на то, что Федеральная резервная система США завершит цикл повышения процентных ставок.

По данным Automatic Data Processing (ADP), в августе количество вакансий в частном секторе США выросло на 177 тыс., что намного ниже консенсус-прогноза аналитиков в 200 тыс. и значительно ниже июльского показателя в 371 тыс.

Между тем оценка роста ВВП США во втором квартале 2023 года была пересмотрена в сторону понижения до 2,1% по сравнению с предыдущим значением в 2,4%.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,4%, японский Nikkei прибавил примерно 1%, сингапурский STI увеличился на 0,5%, южнокорейский Kospi сократился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,7% и 0,5% соответственно.

Инвесторы в регионе сохраняли сдержанный настрой после выхода новых экономических данных из Китая: в августе производственная активность во второй по величине экономике мира сократилась, это происходит пятый месяц подряд.

Китайский застройщик Country Garden предупредил о возможном дефолте

Об этом в среду сообщили представители самой компании, сославшись на рекордный чистый убыток по итогам первого полугодия 2023 года в размере 51,5 млрд юаней ($7 млрд).

Country Garden, которая в прошлом году была крупнейшим застройщиком жилья в Китае, заявила, что была застигнута врасплох глубиной и продолжительностью спада на рынке недвижимости, особенно в небольших китайских городах.

Ранее, в начале августа, Country Garden пропустила выплаты процентов держателям некоторых своих облигаций, а также предупредила о возможности дефолта, если финансовые показатели компании продолжат ухудшаться.

В настоящее время общий объем обязательств Country Garden составляет почти $200 млрд.

На фоне многочисленных новостей о финансовых проблемах акции компании с начала года упали примерно на 67%.

США ограничили экспорт чипов в страны Ближнего Востока

По данным Reuters, США расширили ограничение на экспорт чипов для технологий искусственного интеллекта в некоторые страны Ближнего Востока из соображений национальной безопасности.

В какие именно страны Ближнего Востока вводится запрет на экспорт чипов для ИИ агентством Reuters не уточняется.

Ограничения касаются чипов, которые производят компании NVIDIA и AMD. Представители компаний заявили, что новые требования со стороны властей США не окажут существенного влияния на их финансовые результаты.

По мнению экспертов, без американских чипов для ИИ, иностранные компании не смогут экономически эффективно выполнять передовые вычисления, необходимые для распознавания изображений и речи, а также для многих других задач в области искусственного интеллекта.