Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-июня 2023 года увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 3,59 млн кв. м. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Ввод жилья в эксплуатацию за год увеличился на 61% — Госстат
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В городах с начала года введено в эксплуатацию 2,03 млн кв. м жилья (56,3% от общего объема), что на четверть больше прошлогоднего показателя, в сельской местности — 1,57 млн кв. м, что почти вдвое превышает показатель первой половины 2022 года.
За отчетный период в эксплуатацию введено 44,2 тыс. квартир, что на 61% больше, чем в январе-июне 2022 года. При этом в городах введено 26,4 тыс. квартир, что на 25% больше, чем в прошлом году, в селах — 17,7 тыс. квартир, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года.
По данным Госстата, 9,9 тыс. квартир было введено в одноквартирных домах, 36,2 тыс. — в многоквартирных.
Где больше всего жилья ввели в эксплуатацию
По итогам первого полугодия наибольшее количество жилья введено в:
- Киевской области (594,3 тыс. кв. м, 16,5% от общего объема),
- Киеве (544,1 тыс. кв. м),
- Винницкой области (459,2 тыс. кв. м),
- Львовской области (340 тыс. кв. м),
- Ивано-Франковской области (246,7 тыс. кв. м),
- Закарпатской области (176,3 тыс. кв. м).
Отмечается, что рост объемов ввода жилья зафиксирован во всех регионах Украины, кроме трех областей.
В Полтавской области введено 69,9 тыс. кв. м, что на 41,2% меньше, чем в январе-июне 2022 года, в Черниговской — 20,4 тыс. кв. м (-39%) и Житомирской — 52,5 тыс. кв. м жилья (-11,2%).
Данные приведены с учетом жилья, введенного согласно временному порядку принятия в эксплуатацию зданий, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Также информация приводится без учета временно оккупированных РФ территорий и территорий, где ведутся (велись) боевые действия.
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