За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 263 020 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 августа: 610 российских оккупантов, 13 танков, 26 ракет и 22 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 263020 (+610) человек,
- танков — 4436 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 8604 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 5507 (+31) ед,
- РСЗО — 734 (+1) ед,
- средства ПВО — 500 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4417 (+22),
- крылатые ракеты — 1445 (+26),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7976 (+23) ед,
- специальная техника — 830 (+5).
Источник: Минфин
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