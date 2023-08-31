Федерация профсоюзов Украины обнародовала предложения центральных органов власти и профсоюзов по определению размера минимальной зарплаты на 2024 год. Об этом сообщает бывшая глава Налогового комитета
Стали известны возможные варианты минимальной зарплаты на 2024 год
Федерация профсоюзов Украины обнародовала предложения центральных органов власти и профсоюзов по определению размера минимальной зарплаты на 2024 год. Об этом сообщает бывшая глава Налогового комитета
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Возможные варианты минимальной зарплаты
Министерство финансов предлагает прогнозный размер минимальной заработной платы:
- с 1 января 2024 года составил 7 100 грн, с 1 июля 2024 года — 8 000 грн;
- с 1 января 2025 года — 8 370 грн;
- с 1 января 2026 года — 8 956 грн.
Также Минфин отмечает, что в предельных объемах расходов на 2024 год расходы на оплату труда работников государственных органов определены на уровне, предусмотренном в госбюджете на 2023 год (без изменений), кроме органов сектора безопасности и обороны.
Поэтому распределение доказанных предельных объемов необходимо производить в соответствии с условиями оплаты труда, определенными на 2023 год.
Министерством экономики Украины предлагается установить размер минимальной заработной платы (средневзвешенный) в 2024 году на уровне 7 554 грн.
Прогноз НБУ
Нацбанк прогнозирует, что минимальная заработная плата (в среднем за год) составит 7 665 грн в 2024 году и 8 200 грн — в 2025 году.
«До 15 сентября 2023, когда правительство должно подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на следующий год, осталось ждать не долго. Тогда и узнаем о заложенных в него параметрах соцстандартов», — отметила Южанина.
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