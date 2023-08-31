Стали известны возможные варианты минимальной зарплаты на 2024 год

Федерация профсоюзов Украины обнародовала предложения центральных органов власти и профсоюзов по определению размера минимальной зарплаты на 2024 год. Об этом сообщает бывшая глава Налогового комитета В Р Нина Южанина.

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Возможные варианты минимальной зарплаты

Министерство финансов предлагает прогнозный размер минимальной заработной платы:

с 1 января 2024 года составил 7 100 грн, с 1 июля 2024 года — 8 000 грн;

с 1 января 2025 года — 8 370 грн;

с 1 января 2026 года — 8 956 грн.

Также Минфин отмечает, что в предельных объемах расходов на 2024 год расходы на оплату труда работников государственных органов определены на уровне, предусмотренном в госбюджете на 2023 год (без изменений), кроме органов сектора безопасности и обороны.

Поэтому распределение доказанных предельных объемов необходимо производить в соответствии с условиями оплаты труда, определенными на 2023 год.

Министерством экономики Украины предлагается установить размер минимальной заработной платы (средневзвешенный) в 2024 году на уровне 7 554 грн.

Прогноз НБУ

Нацбанк прогнозирует, что минимальная заработная плата (в среднем за год) составит 7 665 грн в 2024 году и 8 200 грн — в 2025 году.

«До 15 сентября 2023, когда правительство должно подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на следующий год, осталось ждать не долго. Тогда и узнаем о заложенных в него параметрах соцстандартов», — отметила Южанина.