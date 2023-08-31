31 августа европейская валюта подорожала на 28 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,79 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: Евро подорожал на 28 копеек
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Валютный рынок
30 августа НБУ установил официальный курс на уровне 39,51 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 26 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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