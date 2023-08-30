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30 августа 2023, 19:24 Читати українською

Украинский банк попал в список 200 лучших финтех-компаний мира

Украинский monobank попал в список 200 лучших финтех-компаний мира, ежегодно публикуемый американской медиагруппой CNBC в сотрудничестве с независимой исследовательской компанией Statista.

Украинский monobank попал в список 200 лучших финтех-компаний мира, ежегодно публикуемый американской медиагруппой CNBC в сотрудничестве с независимой исследовательской компанией Statista.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиmonobank был отмечен в категории «необанкинг», в которую вошли еще 19 компаний по всему миру.
Фото: finance.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

monobank был отмечен в категории «необанкинг», в которую вошли еще 19 компаний по всему миру. В финальный список попали как крупнейшие финтех-компании, такие как Ant Group, Tencent, PayPal, Stripe, Klarna и Revolut, и несколько перспективных стартапов, стремящихся сформировать будущее финансовых услуг.

Чтобы определить 200 крупнейших финтех компаний, Statista провела количественный анализ мирового рынка по девяти категориям: необанкинг, цифровые платежи, цифровые активы, цифровое финансовое планирование, управление цифровым капиталом, альтернативное финансирование, альтернативное кредитование, цифровые банковские решения, цифровые бизнес-решения.

Как отмечают авторы исследования, финтех в разных категориях нельзя сравнивать одинаково. Чтобы помочь в исследовании, CNBC в марте объявил публичный конкурс номинаций, предоставив соответствующим финтех-компаниям возможность поделиться дополнительной информацией о своей бизнес-модели, доходах, объемах трансакций и других ключевых данных.

Большинство представителей финтеха — это частные компании, и они не обязаны публично раскрывать свою финансовую информацию. Добровольный обмен информацией о бизнес-моделях имел ключевое значение для формирования финального списка.

Statista также разработала дополнительную модель скоринга для оценки компаний. В список вошли компании, получившие самый высокий балл в своем сегменте рынка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
30 августа 2023, 19:35
#
Данілич, що ти там?
+
0
Три літри
Три літри
30 августа 2023, 19:40
#
З картинки трохи не очевидно, це просто алфавітний перелік, тобто та позиція що показана — не місце.
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