К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 26 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 30 августа: евро на межбанке резко ушел вверх
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Открытие 30 августа
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Закрытие 30 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,74/40,14
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40,00/40,40
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26/26
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,20 грн. Евро покупают за 40,75 грн, а продают за 41,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,98−38,10, евро — 41,22−41,44 грн.
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Источник: Минфин
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