Курс валют на вечер 30 августа: евро на межбанке резко ушел вверх

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 26 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 30 августа Закрытие 30 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,74/40,14 40,00/40,40 26/26

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,20 грн. Евро покупают за 40,75 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,98−38,10, евро — 41,22−41,44 грн.

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