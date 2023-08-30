Запасы газа в подземных хранилищах ЕС максимальны за всю историю наблюдений

Уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг максимального уровня на соответствующую дату за историю наблюдений и продолжает расти дальше. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), сообщает «Интерфакс-Украина».

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Активно продолжают формировать запасы страны, пока отстающие от норматива 90%, который должен быть достигнут к началу сезона отбора. Это, в частности, Франция, Румыния и аутсайдер прошлого года Латвия.

В то же время страны, превысившие показатель заполненности 92% от емкости резервуаров хранения, проводят закачку уже достаточно умеренными темпами.

Текущий уровень запасов достиг 92,65% — это на 12 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

В общем, показатель запасов находится на максимальном уровне на соответствующую дату за историю наблюдений GIE.

В то же время, Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет лишь 50%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.