Цены АЗС продолжают расти. Сколько сейчас стоит бензин на дизтопливо

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 августа 2023, 15:08 Читати українською

Цены АЗС продолжают расти. Сколько сейчас стоит бензин на дизтопливо

В период с 29 по 30 августа средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 4 копейки и составила 52,95 грн/л, бензин А-95+ вырос на 2 копейки — до 54,99 грн/л, а литр дизельного топлива — на 6 копеек, до 52,5 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В период с 29 по 30 августа средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 4 копейки и составила 52,95 грн/л, бензин А-95+ вырос на 2 копейки — до 54,99 грн/л, а литр дизельного топлива — на 6 копеек, до 52,5 грн/л.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Больше всего — на 2 грн/л — «пятерка» подорожала на АЗС сети VostokGaz, до 50,89 грн/л. В то же время на станции сети Neftek этот вид топлива на 2 грн/л подешевел — до 52,49 грн/л. Подешевело на 2 грн/л в этой сети и горючее А-95 и ГП: до 55,49 грн/л и 52,49 грн/л соответственно.

Сети АЗС ОККО и WOG цену на А-95 со вчерашнего дня не меняли, она на их АЗК составляет 54,99 грн/л. Эти сети оставили на вчерашнем уровне также и цены на А-95+ и дизтопливо: 56,99 грн/л и 54,99 грн/л соответственно.

Сеть АЗС SOCAR добавила по 1 грн/л как на А-95, так и на «пятерку» с улучшенными показателями качества и на дизтопливо — до 56,99 грн/л, 58,99 грн/л и 56,99 грн. /л соответственно.

Дизтопливо в целом подорожало от 31 коп. до 2 грн/л.

Сети «БРСМ-Нафта», Prime, VST и другие повысили цены на топливо в пределах 0,11−2 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 29 по 30 августа 2023 г., грн/л:

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами