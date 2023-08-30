Цены АЗС продолжают расти. Сколько сейчас стоит бензин на дизтопливо

В период с 29 по 30 августа средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 4 копейки и составила 52,95 грн/л, бензин А-95+ вырос на 2 копейки — до 54,99 грн/л, а литр дизельного топлива — на 6 копеек, до 52,5 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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Больше всего — на 2 грн/л — «пятерка» подорожала на АЗС сети VostokGaz, до 50,89 грн/л. В то же время на станции сети Neftek этот вид топлива на 2 грн/л подешевел — до 52,49 грн/л. Подешевело на 2 грн/л в этой сети и горючее А-95 и ГП: до 55,49 грн/л и 52,49 грн/л соответственно.

Сети АЗС ОККО и WOG цену на А-95 со вчерашнего дня не меняли, она на их АЗК составляет 54,99 грн/л. Эти сети оставили на вчерашнем уровне также и цены на А-95+ и дизтопливо: 56,99 грн/л и 54,99 грн/л соответственно.

Сеть АЗС SOCAR добавила по 1 грн/л как на А-95, так и на «пятерку» с улучшенными показателями качества и на дизтопливо — до 56,99 грн/л, 58,99 грн/л и 56,99 грн. /л соответственно.

Дизтопливо в целом подорожало от 31 коп. до 2 грн/л.

Сети «БРСМ-Нафта», Prime, VST и другие повысили цены на топливо в пределах 0,11−2 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 29 по 30 августа 2023 г., грн/л: