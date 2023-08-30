Российскому олигарху Шелкову объявили о подозрении

Бюро экономической безопасности совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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Российский миллиардер подозревается в создании и управлении организованной преступной группой, умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации имущества полученного преступным путем.

Шелков с 2012 года владел одним из крупнейших в мире производителей титана, входившего в состав российской государственной корпорации «Ростех» — Демуринским горно-обогатительным комбинатом.

В течение 2020−2021 годов олигарх привлек к преступной деятельности граждан Украины, Австрии и России.

Эти лица заключили ряд контрактов между комбинатом и австрийским предприятием на поставку титансодержащего сырья, используемого при изготовлении товаров военного и двойного назначения.

В документы преднамеренно вносились заниженные цены — разница с фактической стоимостью составила почти 78 млн грн. Это привело к неуплате налога на прибыль в сумме более 14 млн грн.

Кроме того, правоохранители установили, что продукция поставлялась не в адрес заказчика в Австрию, а сразу к фактическим получателям, в том числе в российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. За полученное сырье они платили полную стоимость на счета зарубежной компании.

Таким образом, было выведено и легализовано в ЕС более 96 млн грн. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей),

ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Напомним

В 2021 году Шелкова включили в украинский санкционный список.

В январе 2023 года Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера.