Рынки растут на фоне ослабления рынка труда в США, акции Nvidia обновили исторический максимум: что нужно знать утром

Американские индексы выросли во вторник

S&P 500 прибавил 1,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,7%, а индекс Dow Jones — 0,9%.

S&P 500 зафиксировал самый сильный однодневный прирост со 2 июня этого года, в то время как Nasdaq показал самую лучшую торговую сессию с 28 июля. При этом оба индекса закрылись на более чем двухнедельных максимумах.

Все благодаря росту акций Tesla (+7,7%), Nvidia (+4,2%) и других крупных технологических компаний США на фоне растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система США не будет повышать процентные ставки.

По мнению участников рынка, американский регулятор, вероятно, завершит цикл повышения ставок, поскольку рынок труда начал демонстрировать признаки ослабления.

По данным Министерства труда США, число открытых вакансий в Америке по итогам июля составило 8,8 млн по сравнению с прогнозируемым числом в 9,6 млн. Значение опустилось ниже отметки в 9 млн впервые с марта 2021 года, замечает Seeking Alpha.

Рынки Азии в основном растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,6%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi прибавили 0,5%, сингапурский STI подорожал на 0,2%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite практически не изменился.

Азиатские фондовые индексы достигли двухнедельных максимумов, поскольку слабые данные по американскому рынку труда укрепили надежды на то, что ФРС США, вероятно, завершила цикл повышения процентных ставок.

Тем не менее, несмотря на рост в последнее время, с начала месяца MSCI AC Asia ex Japan Index снизился примерно на 6%, демонстрируя худшую месячную динамику с февраля 2023 года, сообщает Reuters.

Акции Nvidia закрылись на новом историческом максимуме

По итогам вчерашней торговой сессии акции Nvidia закрылись на новом рекордном уровне $487,84.

Рост произошел на фоне новостей о том, что американский производитель графических процессоров объявил о партнерстве с Google в области развития технологий искусственного интеллекта.

Графические процессоры Nvidia для искусственного интеллекта также используются на конкурирующих облачных платформах Amazon и Microsoft.

Между тем с начала января бумаги Nvidia выросли примерно на 234%, что делает их лучшими акциями из индекса S&P 500 в этом году.

Региональные банки США столкнутся с более жестким регулированием

Во вторник американские регуляторы обнародовали план заставить региональные банки с активами не менее $100 млрд иметь дополнительные долговые обязательства. Это защитная мера на случай новых банкротств.

Требования схожи с правилами, которые применяются в отношении крупнейших банков мира, пишет CNBC.

Кроме этого, крупным региональным банкам будет запрещено держать долги других кредиторов, чтобы снизить «риск заражения», заявили представители регулирующих органов США.

Эти шаги являются частью реакции американского правительства на банковский кризис, который разразился в марте этого года. Он привел к банкротству трех кредитных учреждений США и нанес серьезный ущерб ряду других банков страны.

Регуляторы признали, что новые требования создадут более высокие затраты на фондирование для региональных банков и могут усилить давление на доходы отрасли, но также снизят риск новых банкротств.

Ранее, в этом году, все три крупнейших рейтинговых агентства понизили кредитные рейтинги для ряда американских кредиторов.

Между тем на фоне банковского кризиса отраслевой индекс KBW Regional Banking в этом году понес серьезные потери, снизившись почти на 18% с начала января.