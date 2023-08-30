«єОселя»: За неделю украинцы получили льготных ипотечных кредитов на 200 миллионов

На прошлой неделе 135 украинцев взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на 200 млн грн. С начала действия программы уже 2679 семей получили льготные ипотечные кредиты на 3,77 млрд. грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

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«Только на прошлой неделе кредиты по программе взяли 135 украинцев. Почти 70% из них — военнослужащие и силовики. Напоминаю, что для них программой предусмотрена льготная ставка кредитования — 3%. Как и для медиков, педагогов, ученых. В то же время с 1 августа ипотечные кредиты стали доступны всем украинцам, не имеющим собственного жилья. Для них действует ставка 7%, и на прошлой неделе такие кредиты взяли 9 украинцев», — отметила Бигун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 135 кредитов, среди которых:

кредиты под 3% получили 91 военнослужащий и силовик, 20 педагогов, 13 медиков и 2 ученых;

кредиты под 7% получили 9 украинцев без собственного жилья.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (91 кредит) и у застройщика (41). Также трое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 41;

города Киева — 20;

Винницкой и Ровенской областей — по 8;

Волынской области — 7.

Напомним

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.