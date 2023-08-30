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30 августа 2023, 11:29 Читати українською

«єОселя»: За неделю украинцы получили льготных ипотечных кредитов на 200 миллионов

На прошлой неделе 135 украинцев взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на 200 млн грн. С начала действия программы уже 2679 семей получили льготные ипотечные кредиты на 3,77 млрд. грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

На прошлой неделе 135 украинцев взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на 200 млн грн.
Фото: pixabay.com

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«Только на прошлой неделе кредиты по программе взяли 135 украинцев. Почти 70% из них — военнослужащие и силовики. Напоминаю, что для них программой предусмотрена льготная ставка кредитования — 3%. Как и для медиков, педагогов, ученых. В то же время с 1 августа ипотечные кредиты стали доступны всем украинцам, не имеющим собственного жилья. Для них действует ставка 7%, и на прошлой неделе такие кредиты взяли 9 украинцев», — отметила Бигун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 135 кредитов, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 91 военнослужащий и силовик, 20 педагогов, 13 медиков и 2 ученых;
  • кредиты под 7% получили 9 украинцев без собственного жилья.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (91 кредит) и у застройщика (41). Также трое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

  • Киевской области — 41;
  • города Киева — 20;
  • Винницкой и Ровенской областей — по 8;
  • Волынской области — 7.

Напомним

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Источник: Минфин
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