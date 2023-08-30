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30 августа 2023, 12:04 Читати українською

X получила лицензию для операций с криптовалютами, отток средств из криптофондов: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Соцсеть X получила лицензию для операций с криптовалютами

Социальная сеть X (ранее Twitter) получила лицензию для осуществления криптовалютных платежей и торговли ими на территории США. Об этом сообщает The Crypto Times.

По данным NMLS, лицензия на перевод денег в Род-Айленде была одобрена 28 августа. Она необходима для предоставления услуг, связанных с виртуальными активами, от имени пользователей.

Это позволит платформе социальной сети хранить, переводить и обменивать цифровые активы для своей внушительной базы пользователей.

Лицензия Род-Айленда дает право осуществлять контроль над виртуальной валютой и ее транзакциями от имени других лиц. Держатель лицензии взаимодействует с поставщиками услуг, связанных с криптовалютой, а именно криптобиржами, кошельками и платежными системами.

Ранее в соцсети появилась опция чаевых в биткоинах для поощрения авторов контента, также была добавлена поддержка установки NFT в качестве изображения профиля.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск, который купил Twitter за $44 млрд, хочет превратить его в «приложение для всего».

SEC впервые классифицировала NFT как ценные бумаги

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию Impact Theory в незарегистрированном размещении ценных бумаг в виде продаж невзаимозаменяемых токенов.

Американская компания, производящая развлекательный и образовательный видеоконтент, предположительно собрала около $30 млн за счет продажи NFT трех различных линеек под общим названием Founder’s Keys.

По словам регулятора, Impact Theory намеревалась построить «следующий Disney», что в случае успеха должно было принести «огромную ценность» для покупателей NFT.

Комиссия определила, что проданные токены были инвестиционными контрактами и, следовательно, Impact Theory нарушила федеральное законодательство о ценных бумагах.

Компания признала вину, не подтверждая и не отрицая выводов Комиссии. Impact Theory согласилась выплатить в общей сложности $6,1 млн в виде штрафов и процентов.

SEC утвердила фонд возмещения инвесторам, которые купили NFT. Компания также согласилась уничтожить все токены, находящиеся под ее контролем, и отказаться от любых роялти.

На прошлой неделе институционалы вывели из криптофондов $168 миллионов

Институциональные инвесторы за прошлую неделю вывели из криптовалютных продуктов $168 млн. Это максимальный отток с марта 2023 года. Об этом сообщает CoinShares.

Основной объем средств оказался выведен из фондов на рост биткоина ― почти $150 млн. Из продуктов на шорт биткоина вывели еще $4 млн. Трасты на эфир потеряли $16,8 млн.

Еще $200 000 инвесторы-физлица вывели из продуктов на Binance BNB. Остальные активы зафиксировали незначительный приток средств. Мультивалютные продукты привлекли дополнительно $1,2 млн.

За прошлую неделю крупные компании отчитались о снижении капитализации своих фондов. Больше всего средств потеряла ETC Issuance, из трастов которой вывели $59,1 млн, что свыше 10% капитализации всех продуктов фирмы.

Инвесторы из Германии вывели активов на $68 млн, инвесторы из Канады тоже поддались панике и вернули средства на $61,2 млн. Незначительный приток средств обеспечили пользователи из Бразилии ($2,2 млн), Франции ($1,2 млн) и Австралии ($0,1 млн).

Аналитики CoinShares считают, что отток средств связан с затяжной консолидацией криптовалютного рынка, а также осознанием того, что спотовые ETF на биткоин будут запущены не так быстро, как хотелось бы.

Binance удалила Banco de Venezuela из P2P-сервиса

Криптовалютная биржа Binance исключила банк Banco de Venezuela из своего P2P-сервиса. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно сообщениям венесуэльских пользователей, на этой неделе финансовое учреждение, находящееся под санкциями, исчезло из опций P2P-платежей вслед за несколькими российскими банками, которые удалили из платформы.

При этом частные венесуэльские банки, такие как Banesco, Banplus, BBVA Provincial, остаются на Binance.

Также пользователи обратились в службу поддержки Binance с просьбой объяснить удаление метода оплаты Banco de Venezuela. В криптобирже ответили, что запрет связан с соблюдением нормативных требований.

«Любой способ оплаты, не соответствующий политике безопасности и нормативно-правовому соответствию, исключается из P2P-сервиса», — заявили в компании.

Источник: Минфин
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