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30 августа 2023, 9:00 Читати українською

Агропросперис Банк увеличивает депозитные ставки

30 августа в Агропросперис Банке вступают в действие новые процентные ставки по депозитам физических лиц в гривне.

Самый высокий доход предполагает вклад Классический+:

  • 18,25% годовых на срок 12 месяцев;
  • 18% годовых сроком на 9 месяцев.

Дополнительный бонус +0,25% к ставке предусмотрен для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения или +0,5% при размещении от 5 млн грн. Минимальная сумма вклада составляет 15 000 грн.

Такая доходность долгосрочных вкладов в Агропросперис Банке является одним из лучших предложений на рынке и наиболее выгодной среди банков с иностранным капиталом. А на сегодняшний день долгосрочные вклады — это разумное решение, учитывая четкую тенденцию к снижению ставок по банковским депозитам.

«Мы даем нашим клиентам возможность зафиксировать на долгий срок одну из лучших ставок на рынке и сохранять свои средства выгоднее. Агропросперис Банк всегда предлагает привлекательные условия сбережений в сочетании с надежностью банка с иностранным капиталом, поэтому из года в год нас выбирают все больше украинцев. Так, за 7 месяцев 2023 г. объем вкладов физических лиц в Агропросперис Банке увеличился на 29% и превысил 1 миллиард гривен, а количество вкладчиков выросло на 71%», — рассказал Сергей Щепанский, председатель правления Агропросперис Банка.

Успейте зафиксировать высокую процентную ставку на долгий срок в Агропросперис Банке со 100% иностранным капиталом США и Европы и высоким рейтингом надежности депозитов ua1.

Больше об условиях вкладов читайте на сайте банка в разделе Депозиты.

Об Агропросперис Банке

Агропросперис Банк — банк со 100% иностранным капиталом США и Европы, специализирующийся на финансировании малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве — одной из наиболее устойчивых отраслей экономики Украины. Инвестором банка является NCH Capital (США), который с 1993 года управляет инвестициями в объеме 3 млрд дол. США из-за представительств в 11 странах мира.

В 2017 году рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» присвоило Агропросперис Банку кредитный рейтинг на инвестиционном уровне uaAA и самый высокий рейтинг надежности депозитов ua1.

Источник: Минфин
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