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29 августа 2023, 19:23 Читати українською

«Армия восстановления» уже насчитывает около 48 тысяч безработных. Они заработали 305 миллионов

В рамках проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ уже привлекли около 48 тысяч безработных — они заработали 305 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В рамках проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ уже привлекли около 48 тысяч безработных — они заработали 305 млн грн.
Фото: ukrinform.uа

По словам заместителя министра Татьяны Бережной, проект работает уже в 19 регионах — недавно к нему присоединилась Кировоградская область.

Лидеры среди регионов

Отмечается, что лидером среди регионов в этом проекте Харьковская область, где такие работы выполняют более 9 тысяч безработных.

Среди наиболее активных участников проекта:

  • Полтавская область — 7 037 человек;
  • Донецкая область — 5 734 человека;
  • Черниговская область — 5 152 человека;
  • Киевская область — 5 140 человек.

Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. С безработными заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 грн в случае работы полнолуние.

К каким работам чаще всего приобщат

Чаще всего безработных привлекают к:

  • работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
  • разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи;
  • предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;
  • плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонта военной амуниции;
  • пособия по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
  • разбора завалов, восстановление жилых домов и помещений, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
  • строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;
  • работ по заготовке дров для нужд военных и населения.

Напомним

Участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн. Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Strain
Strain
29 августа 2023, 22:26
#
Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 грн в случае работы полнолуние.

Какое то непонятное «полнолуние».
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0
TAN72
TAN72
29 августа 2023, 22:28
#
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