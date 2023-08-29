«Армия восстановления» уже насчитывает около 48 тысяч безработных. Они заработали 305 миллионов

В рамках проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ уже привлекли около 48 тысяч безработных — они заработали 305 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По словам заместителя министра Татьяны Бережной, проект работает уже в 19 регионах — недавно к нему присоединилась Кировоградская область.

Лидеры среди регионов

Отмечается, что лидером среди регионов в этом проекте Харьковская область, где такие работы выполняют более 9 тысяч безработных.

Среди наиболее активных участников проекта:

Полтавская область — 7 037 человек;

Донецкая область — 5 734 человека;

Черниговская область — 5 152 человека;

Киевская область — 5 140 человек.

Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. С безработными заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 грн в случае работы полнолуние.

К каким работам чаще всего приобщат

Чаще всего безработных привлекают к:

работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;

плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонта военной амуниции;

пособия по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;

разбора завалов, восстановление жилых домов и помещений, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

работ по заготовке дров для нужд военных и населения.

Напомним

Участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн. Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов.