Курс валют на вечер 29 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 29 августа Закрытие 29 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,53/39,92 39,51/39,90 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,30 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,10, евро — 41,10−41,40 грн.

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