К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 29 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 29 августа
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Закрытие 29 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,53/39,92
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39,51/39,90
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2/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,30 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,10, евро — 41,10−41,40 грн.
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Источник: Минфин
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