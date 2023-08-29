Украинцам упростят покупку ОВГЗ: в банковских приложениях готовят новый функционал

Вложения в государственные ценные бумаги не стали альтернативой депозиту для рядового клиента, но банки все равно готовят этот функционал для своих приложений. Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Как украинцам можно заработать на депозитах», проведенного «Финансовым клубом».

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В частности, о подготовке включения операций с ОВГЗ в мобильное приложение сообщил член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банка Олег Клименко.

«У нас сейчас проходит внутренний пилот. Готовимся к тому, чтобы масштабировать его уже на всех клиентах. В этом году. Это наша функция, чтобы выйти полноценно на всех клиентов. Сейчас тестируем на сотрудниках», — рассказал Олег Клименко.

Олег Клименко рассказывает, что они уже активно продавали ОВГЗ своим клиентам, а интересуются этим инструментом где-то 1% населения.

«Для этого одного процента, в принципе, эти инструменты — ОВГЗ и депозит — сравнимы. Они действительно могут оценить разницу между ними, стоимость, доход, отсутствие налогов и т. д. Потому, пожалуй, для одного процента населения это прямые конкуренты. Но в качестве инструмента он действительно создает бенчмарк для рынка, создает тренд, и на него будем также ориентироваться», — отметил банкир.

«В общем, в планах, конечно, реализация функционала (в приложении ПУМБ. — Ред.) продажи облигаций для физических лиц есть. Но могу сказать точно, что этого не произойдет, есть более важные задачи. Не более 5% клиентов нуждаются в этом функционале. Часть из них мы покрываем, потому что продаем облигации для клиентов в ВИП-сегменте. У нас есть личные менеджеры, которые помогают клиентам это сделать», — отметил директор департамента-трайбы некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

Интерес к ОВГЗ

Интерес украинцев к ОВГЗ растет быстро.

«Сейчас 46−47 млрд грн физлиц в ОВГЗ. А в депозитах больше триллиона. То есть, 4,5−5% средств населения уже в облигациях. Это не типичный продукт для массового ритейла, это продукт для диверсификации рисков», — считает директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш.

По ее словам, доход от ОВГЗ не облагается налогом, но в банках 100% вкладов сейчас имеют гарантию ФГВФЛ.

«По моему мнению, массовый ритейл выбирает более понятный, может более консервативный, но более понятный инструмент, которым он может управлять — депозит», — отметила Мелеш.

«Это больше интересно для клиентов, у которых есть депозиты или остатки на счетах на миллионы или десятки миллионов. С ними мы работаем персонально. Массового роста этого бизнеса и создания конкуренции для депозитного продукта в ближайший год мы не видим», — отмечает председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев.

В то же время темпы роста этого сегмента впечатляют.

«Если взять прирост, мы видим, что на 50 млрд грн выросли депозиты физических лиц и на 18,5 млрд грн вырос за 12 месяцев портфель ОВГЗ. То есть инструмент интересен за счет ставок и льготного налогообложения. Я не очень верю в то, что это будет массовый продукт, но спрос пока достаточно высок. Мы на прошлой неделе купили более 1 миллиарда 3-летних ОВГЗ с хорошей доходностью более 19%. И эти бумаги мы будем предлагать нашим клиентам очень активно. Так что я думаю, продажи у нас увеличатся», — говорит заместитель председателя правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий.

Некоторые банки более осторожны

«Мы пока не видим в этой выгоде и не планируем в мобильном приложении организовывать для массового сегмента продажу ОВГЗ. С теми интересующимися клиентами непосредственно работают менеджеры. Пока что для нас это не приоритетное направление работы по привлечению средств», — отметил начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.