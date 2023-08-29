В Украине утвердили новую стратегию развития финансового сектора. Поскольку условия войны обуславливают высокую общую неопределенность, новая Стратегия бессрочна. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Стратегия утверждена по результатам совместной работы Национального банка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Этот документ устанавливает актуальные приоритеты и цели развития финансового сектора, сфокусированные на сопротивлении российской агрессии и восстановлении страны. Его разработка предусмотрена Меморандумом по МВФ.

Стратегические цели

Стратегия предусматривает, что совместные действия регуляторов финансового сектора, Министерства финансов Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц будут направлены на достижение пяти таких стратегических целей:

макроэкономическая стабильность;

финансовая стабильность;

финансовая система работает на восстановление страны;

современные денежные сервисы;

институциональная способность регуляторов и ФГВФЛ.

«Предусмотренные Стратегией меры условно поделены на краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом; и на среднесрочные мероприятия, которые станут основой для будущего восстановления и роста экономики», — говорится в сообщении.

Стратегия определяет будущие приоритеты финансовой системы, к которым относятся, в частности, восстановление, развитие финансового сектора и обеспечение непрерывности его работы, постепенное сворачивание чрезвычайных пруденциальных мер, диагностика банковских активов, мониторинг и решение проблем неработающих кредитов, создание комплексной системы оздоровления и вывода с рынка несостоятельных участников, внедрение системы раннего реагирования на проблемность финансовых учреждений.

При благоприятных и устойчивых макроэкономических условиях предусмотрена постепенная либерализация финансовых рынков и возвращение монетарной политики в режим инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом.