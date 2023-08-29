«Очень высокий показатель»: в Украине новый рекорд потребления электроэнергии

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 августа 2023, 13:06 Читати українською

«Очень высокий показатель»: в Украине новый рекорд потребления электроэнергии

В понедельник, 28 августа, был зафиксирован новый летний рекорд потребления электроэнергии — вечерний максимум превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В понедельник, 28 августа, был зафиксирован новый летний рекорд потребления электроэнергии — вечерний максимум превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Это очень высокий показатель, учитывая ограниченные из-за ремонтов возможности электростанций по производству электроэнергии», — говорится в сообщении.

Аварийная помощь

Отмечается, что компания была вынуждена покрыть спрос с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВт-ч.

В Укрэнерго напомнили, что аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.

Импорт

Сегодня импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии в утренние и вечерние часы общим объемом 1638 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 336 МВт. Экспорт отсутствует.

Также вчера были зафиксированы короткие отключения защитой трех высоковольтных линий в северном, центральном и западном регионах. При этом обесточивания потребителей не было, сейчас линии работают.

Впрочем, в результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий новые повреждения в сетях в Донецкой, Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Восстановление питания происходит с разрешения военных.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
engine
engine
29 августа 2023, 13:14
#
Это рекорд за какой период наблюдений? За 2023й год? А то можно случайно подумать, что экономика восстановилась.
+
0
mphet26
mphet26
29 августа 2023, 15:16
#
Ты что минфин не читаешь? ВВП вырос, зарплаты тоже.
+
+54
Vlad UKR
Vlad UKR
29 августа 2023, 13:19
#
Четверть населения выехало сотни тысяч погибло, а тут рекорды по потреблению) Для кого эта заказуха работает? Брехня брехней с 2019 г льется бесконечно одним огромным потоком… Полная демография на носу потреблять некому будет. А вот выборы надо, что бы наконец сменить эту брехню…
+
+15
Lionser
Lionser
29 августа 2023, 13:48
#
Как-то интересно работает, тариф подняли, а качество урезали…
+
0
JWT
JWT
29 августа 2023, 14:49
#
І як якість урізали для кінцевого споживача? Я генератор не заводив з весни.
+
+25
SamBB
SamBB
29 августа 2023, 13:50
#
Нехай братюня єрмака з окупованої території перекине пару соток МВт, йому ж заплатили.
+
+15
Vlad98
Vlad98
29 августа 2023, 14:45
#
Уже півроку ремонтують, результат нуль. А за цей час могли б і нові ТЕС/ВЕС/ГАЕС/СЕС запустити
+
+12
Lamo
Lamo
29 августа 2023, 14:52
#
Вже 3ий день вхідна напруга в районі 200 коливається - периодично вирубає, потужні прилади доволиться не вмикати…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами