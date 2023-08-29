«Очень высокий показатель»: в Украине новый рекорд потребления электроэнергии

В понедельник, 28 августа, был зафиксирован новый летний рекорд потребления электроэнергии — вечерний максимум превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«Это очень высокий показатель, учитывая ограниченные из-за ремонтов возможности электростанций по производству электроэнергии», — говорится в сообщении.

Аварийная помощь

Отмечается, что компания была вынуждена покрыть спрос с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВт-ч.

В Укрэнерго напомнили, что аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.

Импорт

Сегодня импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии в утренние и вечерние часы общим объемом 1638 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 336 МВт. Экспорт отсутствует.

Также вчера были зафиксированы короткие отключения защитой трех высоковольтных линий в северном, центральном и западном регионах. При этом обесточивания потребителей не было, сейчас линии работают.

Впрочем, в результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий новые повреждения в сетях в Донецкой, Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Восстановление питания происходит с разрешения военных.