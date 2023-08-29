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29 августа 2023, 12:32 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии «Финансовой компании №1»

Национальный банк Украины обязал 16 финансовых учреждений принять меры по устранению нарушения и их причин и аннулировал лицензии одной финансовой компании — «Финансовая компания № 1». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины обязал 16 финансовых учреждений принять меры по устранению нарушения и их причин и аннулировал лицензии одной финансовой компании — «Финансовая компания № 1».
Фото: bank.gov.ua

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Применение меры воздействия

К семи финансовым компаниям, одному лизингодателю и восьми ломбардам применена мера воздействия в виде обязательства устранить нарушения и их причины:

  • ООО «Финансовая компания «Финфест» (ЕГРПОУ 40920385);
  • ООО «Алекс Инвестмент Энд Менеджмент Груп» (ЕГРПОУ 40935281);
  • ООО «ФК «Ариан Плюс» (ЕГРПОУ 43637726);
  • ООО «ФК «Новый мир» (ЕГРПОУ 43529818);
  • ООО «Бриллиант+» (ЕГРПОУ 43909406);
  • ООО «Региональный кредит» (ЕГРПОУ 38157558);
  • ООО «Ультра Финанс» (ЕГРПОУ 39977606);
  • ООО «М-Лизинг» (ЕГРПОУ 37764130);
  • ПО «Новый ломбард» ООО «@верс» и Компания» (ЕГРПОУ 41334618);
  • ПО «Дяченко, Скрипка. Ломбард Юк «Демос» (ЕГРПОУ 24512986);
  • ПО «ООО «Евро Финанс» и Компания «Ломбард «Ютар» (ЕГРПОУ 30138014);
  • ПО «Ломбард» Кузьмин и Кузьмин «Евроком» (ЕГРПОУ 23403367);
  • ПО «Ломбард Тореш Кушнарев А. А. и Компания» (ЕГРПОУ 25582411);
  • ПО «Ломбард Кредитфинанс» ООО «Финансовое содействие» и Компания» (ЕГРПОУ 37467288);
  • ПО «Ломбард Статус С. В. Корытини Компания» (ЕГРПОУ 36225238);
  • ПО «Ваш ломбард «Лукачек и Компания» (ЕГРПОУ 39207688).

По словам НБУ, указанные финансовые учреждения не представили отчетность за три периода. Они обязаны устранить нарушения и их причины до 29 сентября 2023 года.

Аннулирование лицензий

ООО «Финансовая компания № 1» (ЕГРПОУ 38945877) аннулированы лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

«Указанная финансовая компания не выполняет требования законодательства по поддержанию минимально установленного размера собственного капитала. Это негативно влияет на ее реальные и потенциальные финансовые возможности, в частности, на уровень ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, обеспеченности оборотными средствами (собственным капиталом)», — сообщает регулятор.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 28 августа 2023 года, они вступают в силу с 29 августа 2023 года.

Источник: Минфин
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