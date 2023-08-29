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29 августа 2023, 11:03 Читати українською

ЕС начнет регулировать техкомпании, Microsoft предупреждает об угрозе ИИ: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: pixabay.com

Фондовые индексы США выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones — 0,6%.

Поддержку рынку оказал рост акций американских «голубых фишек», а также представителей IT-сектора США.

Заметным ростом, например, отметились бумаги компании 3M Company, которые в понедельник прибавили более 5% после новостей о том, что химический конгломерат готов урегулировать многомиллиардные судебные иски, связанные с дефектными берушами для военных.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 1%, японский Nikkei прибавил 0,3%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI подорожали на 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 1,2% и 2% соответственно.

Между тем акции китайских компаний продолжили рост после объявленных Пекином стимулирующих мер для фондового рынка страны.

Европа начнет строго контролировать деятельность американских технологических компаний

Начиная с этой пятницы, крупнейшие мировые технологические компании должны будут соблюдать новый европейский закон, который затрагивает многие вопросы в отрасли: от модерации в социальных сетях до целевой рекламы и контрафактных товаров в электронной коммерции.

Беспрецедентные меры со стороны Европейского союза в отношении онлайн-платформ будут распространяться на многие американские компании, среди которых: Amazon, Apple, Alphabet (материнская компания Google), Microsoft и Snapchat.

Новые правила направлены на решение некоторых из наиболее серьезных проблем, которые критики крупных технологических платформ подняли в последние годы, включая распространение дезинформации, возможный вред психическому здоровью, особенно среди молодежи, а также распространение нелегальных или поддельных товаров в онлайн-магазинах.

По мнению экспертов, амбициозная попытка политиков ЕС регулировать деятельность технологических гигантов может привести к волне штрафов, а также изменениям в программном обеспечении, которые в конечном итоге отразятся на потребителях.

Новые меры укрепляют позицию Европы как лидера в сдерживании власти крупных технологических компаний США, замечает CNN.

ИИ нуждается в человеческом контроле, чтобы избежать превращения в оружие

Такого мнения придерживается президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит.

По мнению Смита, искусственный интеллект может стать оружием, поэтому нужно создать гарантии того, что ИИ останется под контролем человека. Президент Microsoft считает, что всегда должен быть человек, который сможет отключить ИИ, который используется в какой-либо критически важной инфраструктуре.

Технологические лидеры во всем мире начали предупреждать о рисках ИИ после того, как стал популярным чат-бот ChatGPT на базе искусственного интеллекта.

Ранее, в мае этого года, генеральный директор OpenAI (создатель ChatGPT), Сэм Альтман вместе с руководителями подразделений искусственного интеллекта Google и Microsoft, предупредили, что ИИ представляет собой риск исчезновения человечества наравне с ядерной войной.

Между тем в мартовском отчете Goldman Sachs говорится, что генеративный ИИ может повлиять на 300 млн рабочих мест по всему миру. От 25% до 50% рабочей силы в некоторых отраслях может быть заменено ИИ.

Источник: Минфин
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