Binance продолжит обслуживать клиентов из Бельгии, низкий спрос на стейблкоин от PayPal: что нового на крипторынке

Binance обошла запрет на обслуживание пользователей из Бельгии

Криптовалютная биржа Binance продолжит обслуживать клиентов из Бельгии через польское подразделение. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Binance Poland sp. z o.o. теперь является организацией, предоставляющей услуги Binance для жителей Бельгии. Делая это, Binance гарантирует, что соблюдает свои нормативные обязательства и может продолжать предоставлять услуги бельгийским пользователям», — заявили в Binance.

Для дальнейшей работы клиентам необходимо принять новое пользовательское соглашение и повторно пройти некоторые пункты KYC-верификации в рамках соблюдения законодательства Польши.

«Binance сможет продолжать обслуживать бельгийских пользователей в соответствии с местными нормативными требованиями», — добавили в компании.

Эксперты отметили низкий спрос на стейблкоин от PayPal

Более 90% совокупной эмиссии стейблкоина PYUSD от платежного гиганта PayPal по-прежнему находится на балансе выпускающей его компании Paxos. Об этом говорится в отчете аналитиков Nansen.

По их данным, только 7% предложения монеты лежат на пользовательских кошельках, привязанных к биржам Kraken, Gate.io и Crypto.com.

В Nansen связывают низкий интерес к активу с тем, что PayPal нацелен на другую демографическую группу.

«Мы наблюдаем отсутствие спроса на PYUSD со стороны пользователей криптовалют, когда существуют другие альтернативы», — отметили аналитики.

Менее десяти держателей, не являющихся смарт-контрактами или биржами, имеют на балансе свыше $1000 в стейблкоине.

Крупнейший владелец PYUSD в этой категории держит эквивалент около $10 000, он купил токен после продажи трех разных мем-коинов.

В Гонконге арестовали группу лиц за отмывание $15 миллионов через криптовалюты

Полиция Гонконга произвела 458 арестов по 314 делам об отмывании денег на общую сумму почти $60 млн, четверть из которых связана с цифровыми активами. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным властей, расследование деятельности преступной группировки велось несколько месяцев. Их подозревают в причастности к различным финансовым преступлениям, включая телефонное мошенничество, онлайн-гемблинг, ставки и скам-инвестиции в криптовалюту.

Правоохранители выявили несколько случаев, когда преступники выманивали у жертв доступ к банковским счетам, которые впоследствии использовались для отмывания незаконных доходов.

Следствие установило, что с октября 2022 по июнь 2023 года криминальный синдикат отмыл свыше $15 млн посредством конвертации фиата в криптовалюту.

В общей сложности правоохранители арестовали 330 мужчин и 128 женщин в возрасте от 15 до 82 лет.

Некоторые из задержанных сами стали жертвами мошенничества в сфере онлайн-знакомств или поиска работы за границей. Предположительно, их принуждали заниматься преступной деятельностью, обещая возврат украденных средств.

В Лаосе ввели временные ограничения на майнинг криптовалют

Лаосская госкорпорация Électricité du Laos (EDL) объявила о приостановке подачи электроэнергии компаниям, которые занимаются майнингом криптовалют.

Согласно заявлению, причиной такого шага стали сильная жара и засуха. Эти факторы привели к увеличению спроса на электричество.

По данным EDL, 95% электроэнергии в стране вырабатывается гидроэлектростанциями. В случае ухудшения погодных условий производство снизится, что грозит не только проблемами внутри страны, но и повлияет на экспортный потенциал.

Представитель EDL в интервью Laotian Times также рассказал и о другой причине введения ограничений. По его словам, участники рынка не могут оплатить счета за электроэнергию.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года власти Лаоса легализовали майнинг и торговлю криптовалютами.