Binance продолжит обслуживать клиентов из Бельгии, низкий спрос на стейблкоин от PayPal: что нового на крипторынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 августа 2023, 9:32 Читати українською

Binance продолжит обслуживать клиентов из Бельгии, низкий спрос на стейблкоин от PayPal: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance обошла запрет на обслуживание пользователей из Бельгии

Криптовалютная биржа Binance продолжит обслуживать клиентов из Бельгии через польское подразделение. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Binance Poland sp. z o.o. теперь является организацией, предоставляющей услуги Binance для жителей Бельгии. Делая это, Binance гарантирует, что соблюдает свои нормативные обязательства и может продолжать предоставлять услуги бельгийским пользователям», — заявили в Binance.

Для дальнейшей работы клиентам необходимо принять новое пользовательское соглашение и повторно пройти некоторые пункты KYC-верификации в рамках соблюдения законодательства Польши.

«Binance сможет продолжать обслуживать бельгийских пользователей в соответствии с местными нормативными требованиями», — добавили в компании.

Эксперты отметили низкий спрос на стейблкоин от PayPal

Более 90% совокупной эмиссии стейблкоина PYUSD от платежного гиганта PayPal по-прежнему находится на балансе выпускающей его компании Paxos. Об этом говорится в отчете аналитиков Nansen.

По их данным, только 7% предложения монеты лежат на пользовательских кошельках, привязанных к биржам Kraken, Gate.io и Crypto.com.

В Nansen связывают низкий интерес к активу с тем, что PayPal нацелен на другую демографическую группу.

«Мы наблюдаем отсутствие спроса на PYUSD со стороны пользователей криптовалют, когда существуют другие альтернативы», — отметили аналитики.

Менее десяти держателей, не являющихся смарт-контрактами или биржами, имеют на балансе свыше $1000 в стейблкоине.

Крупнейший владелец PYUSD в этой категории держит эквивалент около $10 000, он купил токен после продажи трех разных мем-коинов.

В Гонконге арестовали группу лиц за отмывание $15 миллионов через криптовалюты

Полиция Гонконга произвела 458 арестов по 314 делам об отмывании денег на общую сумму почти $60 млн, четверть из которых связана с цифровыми активами. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным властей, расследование деятельности преступной группировки велось несколько месяцев. Их подозревают в причастности к различным финансовым преступлениям, включая телефонное мошенничество, онлайн-гемблинг, ставки и скам-инвестиции в криптовалюту.

Правоохранители выявили несколько случаев, когда преступники выманивали у жертв доступ к банковским счетам, которые впоследствии использовались для отмывания незаконных доходов.

Следствие установило, что с октября 2022 по июнь 2023 года криминальный синдикат отмыл свыше $15 млн посредством конвертации фиата в криптовалюту.

В общей сложности правоохранители арестовали 330 мужчин и 128 женщин в возрасте от 15 до 82 лет.

Некоторые из задержанных сами стали жертвами мошенничества в сфере онлайн-знакомств или поиска работы за границей. Предположительно, их принуждали заниматься преступной деятельностью, обещая возврат украденных средств.

В Лаосе ввели временные ограничения на майнинг криптовалют

Лаосская госкорпорация Électricité du Laos (EDL) объявила о приостановке подачи электроэнергии компаниям, которые занимаются майнингом криптовалют.

Согласно заявлению, причиной такого шага стали сильная жара и засуха. Эти факторы привели к увеличению спроса на электричество.

По данным EDL, 95% электроэнергии в стране вырабатывается гидроэлектростанциями. В случае ухудшения погодных условий производство снизится, что грозит не только проблемами внутри страны, но и повлияет на экспортный потенциал.

Представитель EDL в интервью Laotian Times также рассказал и о другой причине введения ограничений. По его словам, участники рынка не могут оплатить счета за электроэнергию.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года власти Лаоса легализовали майнинг и торговлю криптовалютами.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами