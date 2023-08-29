За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 261 840 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 августа: 530 российских оккупантов, 14 танков и 4 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 261840 (+530) человек,
- танков — 4414 (+14) ед,
- боевых бронированных машин 8579 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 5450 (+25) ед,
- РСЗО — 733 (+3) ед,
- средства ПВО — 500 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4387 (+4),
- крылатые ракеты — 1419 (+4),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7909 (+43) ед,
- специальная техника — 820 (+11).
Источник: Минфин
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